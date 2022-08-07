https://tr.sputniknews.com/20220807/hdp-es-genel-baskani-buldan-ucuncu-bir-yol-secenegimiz-var-1059629334.html

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Üçüncü bir yol seçeneğimiz var

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Üçüncü bir yol seçeneğimiz var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak geleceğin... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T20:55+0300

2022-08-07T20:55+0300

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politika

hdp

istanbul

pervin buldan

ittifak

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Buldan, partisinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'dan sonra ikinci mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.Türkiye'nin savaş ve inkar politikalarına mahkum olmayacağını belirten Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak, geleceğin ittifakıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, kadınıyla, genciyle, bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek. Bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu onurlu barışı, bu gerçek adaleti elbette ki gerçekleştireceğiz, elbette ki hayata geçireceğiz." diye konuştu."Helalleşme" konusuna da değinen Buldan, şöyle konuştu:Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışanlara izin vermedi.

https://tr.sputniknews.com/20220717/hdp-es-genel-baskani-sancardan-demokrasi-ittifaki-aciklamasi-ilmek-ilmek-kuruyoruz-1058807059.html

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