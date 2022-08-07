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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Üçüncü bir yol seçeneğimiz var
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Üçüncü bir yol seçeneğimiz var
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak geleceğin... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T20:55+0300
2022-08-07T20:55+0300
politika
hdp
istanbul
pervin buldan
ittifak
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Buldan, partisinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'dan sonra ikinci mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.Türkiye'nin savaş ve inkar politikalarına mahkum olmayacağını belirten Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak, geleceğin ittifakıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, kadınıyla, genciyle, bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek. Bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu onurlu barışı, bu gerçek adaleti elbette ki gerçekleştireceğiz, elbette ki hayata geçireceğiz." diye konuştu."Helalleşme" konusuna da değinen Buldan, şöyle konuştu:Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışanlara izin vermedi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/hdp-es-genel-baskani-sancardan-demokrasi-ittifaki-aciklamasi-ilmek-ilmek-kuruyoruz-1058807059.html
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hdp, istanbul, pervin buldan, ittifak

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Üçüncü bir yol seçeneğimiz var

20:55 07.08.2022
© Fotoğraf : HDPPervin Buldan
Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Fotoğraf : HDP
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak geleceğin ittifakıdır." dedi.
Buldan, partisinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'dan sonra ikinci mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.
Türkiye'nin savaş ve inkar politikalarına mahkum olmayacağını belirten Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak, geleceğin ittifakıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, kadınıyla, genciyle, bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek. Bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu onurlu barışı, bu gerçek adaleti elbette ki gerçekleştireceğiz, elbette ki hayata geçireceğiz." diye konuştu.
"Helalleşme" konusuna da değinen Buldan, şöyle konuştu:
"Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, Kürtleri görenler biraz kendisinden utanmalıdır. Kürtler, sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir. 'Helalleşmek' adı altında Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek isteyenlere şunu söylemek isteriz: Kürtler, onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler açığa çıkmadan, onurlu bir yüzleşme olmadan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir."
Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışanlara izin vermedi.
Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz
17 Temmuz, 16:17
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