https://tr.sputniknews.com/20220808/almanyada-enerji-fiyatlari-bir-haftada-dorduncu-rekorunu-kirdi-1059666888.html

Almanya'da enerji fiyatları bir haftada dördüncü rekorunu kırdı

Almanya'da enerji fiyatları bir haftada dördüncü rekorunu kırdı

Almanya'da 2023 için referans enerji fiyatları beş gün içinde dördüncü kez rekor kırarak megavat saat başına 414 euro'ya yükseldi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T20:32+0300

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Almanya’da önümüzdeki yıl için referans enerji fiyatları yaşanan sıcak hava dalgasının talebi artırmasıyla rekor seviyeye ulaşarak kritik kış dönemi öncesi enerji tedariki üzerindeki baskıyı artırdı.BloombergHT’nin aktardığına göre enerji fiyatları son beş gün içinde dördüncü kez rekor kırarken Avrupa’nın en büyük pazarında ışıkları açık tutmanın bedelinin astronomik bedellere ulaştığını gösterdi.Yaz döneminde talep ve fiyatlar tipik olarak düşüş gösterirken bu yıl stoklamanın kritik öneme sahip olduğu dönemde Rusya’nın gaz tedarikini azaltması ve Fransa’da güç üretiminin azalması fiyatlarda yaşanan sert ralliye destek verdi.Alman referans enerji fiyatı Avrupa Enerji Borsası’nda Pazartesi günü yüzde 1.8 artarak megavat saat başına 414 euroya yükseldi. Bu rakam geçtiğimiz beş yıl baz alındığında bu sezon için ortalama fiyatın dört katında fazlasına karşılık geliyor.Energi Danmark A/S analistleri mevcut piyasayla ilgili, “Piyasa hem yaşanan gaz krizi hem de Fransa’da güç üretiminin azalmasına neden olan sıcak hava nedeniyle yüksek seyretmeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.Avrupa’da elektrik sistemlerinin aşırı sıcakların talebi artırması ve arzın bozulmasıyla stres altında olduğu değerlendiriliyor.Uzun kuraklık dönemi kritik bir düşük karbon izli enerji kaynağı üretilmesini sağlayan su yataklarının ve nehirlerin kurumasına neden oldu. Nordik Bölgesi de yaşanan sıcaklar nedeniyle hali hazırda düşük olan hidroelektrik rezervlerini doldurmakta zorlanıyor.Fransa’da da sıcak hava çevre yönetmelikleri nehir sıcaklıkları arttığında bölgedeki suyollarına su salınımını sınırlamasından dolayı nükleer reaktör üretim seviyelerini tehdit ediyor. Ancak Electricte de France SA’ya ülkede güç üretiminde yaşanan sorunlardan dolayı belli sayıda nükleer tesisini açık tutmak için istisnai bir izin verildi.

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almanya, fiyatlar, enerji