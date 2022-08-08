https://tr.sputniknews.com/20220808/bidendan-abddeki-musluman-topluluklari-ile-birlik-mesaji-1059657304.html

Biden’dan ABD’deki Müslüman toplulukları ile birlik mesajı

Biden’dan ABD’deki Müslüman toplulukları ile birlik mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerine karşı, Müslüman topluluğu ile birlik mesajı verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T15:20+0300

2022-08-08T15:20+0300

2022-08-08T15:20+0300

dünya

abd

joe biden

müslüman

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Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'korkunç cinayetlerden dolayı öfkeli ve üzgün olduğunu' belirtti. Bu tür nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri olmadığını ifade eden Biden, güçlü bir şeklide Müslüman topluluğun yanında olduğunu vurguladı.ABD’deki cinayetlere yönelik Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.Son 9 ayda 4 Müslüman cinayetiAlbuquerque Polis Departmanı'ndan Kyle Hartsock, 4 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti.Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, "Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor" demişti.Cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, “Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor.” değerlendirmesi yapmıştı.Albuquerque’de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı Kasım 2021’de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunurken, 26 Temmuz’da da 41 yaşındaki Aftab Hussein apartmanının park yerinde vurulmuştu. 1 Ağustos’ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain’in New Mexico Üniversitesi yolunda ve en son 6 Ağustos’ta Albuquerque’te bir Müslümanın daha vurularak öldürüldükleri bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220701/abdde-din-devlet-ayrimina-karsi-cikan-yukselisteki-cumhuriyetci-vekile-hristiyan-taliban-tepkisi-1058199820.html

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abd, joe biden, müslüman