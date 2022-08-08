Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220808/ibbnin-2-kent-lokantasi-bagcilarda-acildi-1059654041.html
İBB’nin ikinci kent lokantası Bağcılar’da açıldı: 4 çeşit yemek 29 liradan satılıyor
İBB’nin ikinci kent lokantası Bağcılar’da açıldı: 4 çeşit yemek 29 liradan satılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kent lokantası Bağcılar'da açıldı. Lokantada 4 çeşit yemeğin 29 liradan satıldığı bilgisi verildi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T14:04+0300
2022-08-08T14:08+0300
yaşam
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
lokanta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059654279_0:44:851:522_1920x0_80_0_0_1ca4934ef3cd85cf5de8ab05da7e01cd.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki ilk 'Kent Lokantası'nı Çapa’da açtıktan sonra bu kez yeni lokanta Bağcılar'da açıldı.İşletmesi de İBB tarafından yapılan kent lokantalarında 4 çeşit yemek ve su 29 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent lokantalarıyla ilgili şunları söylemişti:“Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli. Çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Bir güzel tarafı; çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum.”
https://tr.sputniknews.com/20220615/ibb-kent-lokantalari-aciyor-kisa-surede-istanbulun-bircok-semtinde-hizmet-vermeye-baslayacak-1057476604.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059654279_47:0:802:566_1920x0_80_0_0_35439b9c0efd7242b2befea3f3745905.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), lokanta

İBB’nin ikinci kent lokantası Bağcılar’da açıldı: 4 çeşit yemek 29 liradan satılıyor

14:04 08.08.2022 (güncellendi: 14:08 08.08.2022)
© FotoğrafKent Lokantası
Kent Lokantası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kent lokantası Bağcılar'da açıldı. Lokantada 4 çeşit yemeğin 29 liradan satıldığı bilgisi verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki ilk 'Kent Lokantası'nı Çapa’da açtıktan sonra bu kez yeni lokanta Bağcılar'da açıldı.

İşletmesi de İBB tarafından yapılan kent lokantalarında 4 çeşit yemek ve su 29 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent lokantalarıyla ilgili şunları söylemişti:
“Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli. Çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Bir güzel tarafı; çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum.”
İBB, kent lokantaları açıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
Türkiye
İBB, kent lokantaları açıyor: 'Kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak'
15 Haziran , 22:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала