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https://tr.sputniknews.com/20220808/muglada-arizalanan-kamyonun-kasasinda-72-kacak-gocmen-yakalandi-1059666412.html
Muğla'da arızalanan kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da arızalanan kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arızalanınca sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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kaçak göçmen
muğla
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Edinilen bilgilere göre, Yayla Ceylan Mahallesi Karabel mevkiinde bir kamyonun yol kenarında uzun süre park halinde olduğunu gören vatandaşlar şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, arızalandığı tespit edilen kamyonun kasasında 72 kaçak göçmenle karşılaştı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü A.M.G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/227-afgan-gocmen-sinir-disi-edilmek-uzere-istanbula-gonderildi-1059608269.html
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kaçak göçmen, muğla, kamyon

Muğla'da arızalanan kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı

20:07 08.08.2022
© İHA / MURAT YALÇIN-AW685568Muğla'da arızalanan kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da arızalanan kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA / MURAT YALÇIN-AW685568
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arızalanınca sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyonun kasasında 72 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Yayla Ceylan Mahallesi Karabel mevkiinde bir kamyonun yol kenarında uzun süre park halinde olduğunu gören vatandaşlar şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, arızalandığı tespit edilen kamyonun kasasında 72 kaçak göçmenle karşılaştı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü A.M.G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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