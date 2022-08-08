https://tr.sputniknews.com/20220808/sertab-erener-konserinde-organizatore-polis-baskini-1059634564.html
Sertab Erener konserinde organizatöre polis baskını
Sertab Erener konserinde organizatöre polis baskını
İstanbul Sarıyer’de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekiplerince telif baskını yapıldı. Avukat ve gözlemci konser organizatörü ile birlikte tespit... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T02:38+0300
2022-08-08T02:38+0300
2022-08-08T02:41+0300
yaşam
sertab erener
konser
baskın
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Şarkıcı Sertap Erener, Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Konser alanına polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, konser organizatörüne telif baskını yaptı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220807/kenan-dogulu-konserinde-polis-baskini-1059610436.html
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Sertab Erener konserinde organizatöre polis baskını
02:38 08.08.2022 (güncellendi: 02:41 08.08.2022) Abone ol
İstanbul Sarıyer’de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekiplerince telif baskını yapıldı. Avukat ve gözlemci konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.
Şarkıcı Sertap Erener, Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Konser alanına polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, konser organizatörüne telif baskını yaptı.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı.
MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.