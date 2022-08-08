https://tr.sputniknews.com/20220808/sertab-erener-konserinde-organizatore-polis-baskini-1059634564.html

Sertab Erener konserinde organizatöre polis baskını

Sertab Erener konserinde organizatöre polis baskını

İstanbul Sarıyer’de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekiplerince telif baskını yapıldı. Avukat ve gözlemci konser organizatörü ile birlikte tespit... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

sertab erener

konser

baskın

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Şarkıcı Sertap Erener, Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Konser alanına polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, konser organizatörüne telif baskını yaptı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220807/kenan-dogulu-konserinde-polis-baskini-1059610436.html

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sertab erener, konser, baskın