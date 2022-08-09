https://tr.sputniknews.com/20220809/fenerbahcenin-youtube-hesabi-calindi-1059716665.html
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabı çalındı. Kulüp yetkilileri durumu kontrol altına alarak Youtube hesabını kurtardı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:08+0300
2022-08-09T22:08+0300
2022-08-09T22:12+0300
spor
fenerbahçe
youtube
hesap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı kısa süreliğine çalındı.Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli YouTube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedilirken, Fenerbahçeli yetkililerin duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladığı bildirildi.Kulübün önceki günlerde Instagram hesabında da sorun çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, yoğun çalışma sonrası Instagram hesabını kurtarmıştı.Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/fenerbahce-baskani-ali-koc-taraftarlarla-tartisti-1059678952.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_b2f9c7ba7d2316760b6c73de3d82c619.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, youtube, hesap
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı
22:08 09.08.2022 (güncellendi: 22:12 09.08.2022) Abone ol
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabı çalındı. Kulüp yetkilileri durumu kontrol altına alarak Youtube hesabını kurtardı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı kısa süreliğine çalındı.
Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli YouTube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.
Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedilirken, Fenerbahçeli yetkililerin duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladığı bildirildi.
Kulübün önceki günlerde Instagram hesabında da sorun çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, yoğun çalışma sonrası Instagram hesabını kurtarmıştı.
Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.