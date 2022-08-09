https://tr.sputniknews.com/20220809/fenerbahcenin-youtube-hesabi-calindi-1059716665.html

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabı çalındı. Kulüp yetkilileri durumu kontrol altına alarak Youtube hesabını kurtardı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

youtube

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı kısa süreliğine çalındı.Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli YouTube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedilirken, Fenerbahçeli yetkililerin duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladığı bildirildi.Kulübün önceki günlerde Instagram hesabında da sorun çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, yoğun çalışma sonrası Instagram hesabını kurtarmıştı.Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220809/fenerbahce-baskani-ali-koc-taraftarlarla-tartisti-1059678952.html

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fenerbahçe, youtube, hesap