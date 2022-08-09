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Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabı çalındı. Kulüp yetkilileri durumu kontrol altına alarak Youtube hesabını kurtardı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:08+0300
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spor
fenerbahçe
youtube
hesap
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı kısa süreliğine çalındı.Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli YouTube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedilirken, Fenerbahçeli yetkililerin duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladığı bildirildi.Kulübün önceki günlerde Instagram hesabında da sorun çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, yoğun çalışma sonrası Instagram hesabını kurtarmıştı.Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/fenerbahce-baskani-ali-koc-taraftarlarla-tartisti-1059678952.html
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fenerbahçe, youtube, hesap

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı

22:08 09.08.2022 (güncellendi: 22:12 09.08.2022)
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabı çalındı. Kulüp yetkilileri durumu kontrol altına alarak Youtube hesabını kurtardı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı kısa süreliğine çalındı.
Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli YouTube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.
Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedilirken, Fenerbahçeli yetkililerin duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladığı bildirildi.
Kulübün önceki günlerde Instagram hesabında da sorun çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, yoğun çalışma sonrası Instagram hesabını kurtarmıştı.
Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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