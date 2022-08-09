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Hesaba itiraz eden müşterilere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Hesaba itiraz eden müşterilere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Müşterilere ateş ettiği tespit edilen zanlı tutuklandı, babası adli... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:09+0300
2022-08-09T21:09+0300
2022-08-09T21:09+0300
türkiye
müşteri
silahlı kavga
burdur
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Burdur Bucak'ın Kestel köyündeki bir restoranda müşteriler 39 yaşındaki Bayram Ali Kasap, 29 yaşındaki Esat Kani ve 34 yaşındaki Ali Çelik ile işletme sahipleri arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibinin oğlu A.İ.T.Y'nin olay yerinde yapılan araştırmada tüfekle müşterilere ateş ettiği tespit edildi.Müşterilerden Kani, Kasap ve Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen Kasap ve Çelik de Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri işletme sahibi Ş. Y. ve oğlu A.İ.T.Y'yi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.İ.T.Y. tutuklandı, babası Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan olayda yaralanan 2 müşterinin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi
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müşteri, silahlı kavga, burdur
Hesaba itiraz eden müşterilere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Müşterilere ateş ettiği tespit edilen zanlı tutuklandı, babası adli kontrolle serbest bırakıldı.
Burdur Bucak'ın Kestel köyündeki bir restoranda müşteriler 39 yaşındaki Bayram Ali Kasap, 29 yaşındaki Esat Kani ve 34 yaşındaki Ali Çelik ile işletme sahipleri arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibinin oğlu A.İ.T.Y'nin olay yerinde yapılan araştırmada tüfekle müşterilere ateş ettiği tespit edildi.
Müşterilerden Kani, Kasap ve Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen Kasap ve Çelik de Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri işletme sahibi Ş. Y. ve oğlu A.İ.T.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.İ.T.Y. tutuklandı, babası Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olayda yaralanan 2 müşterinin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi