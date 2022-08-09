https://tr.sputniknews.com/20220809/izmirde-erkek-siddeti-tartistigi-esini-av-tufegiyle-vurdu-1059681634.html

İzmir'de erkek şiddeti: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

İzmir'de erkek şiddeti: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeği ile vuran erkek, jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. Eşi tarafından av tüfeği ile vurulan kadın ise... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T02:34+0300

2022-08-09T02:34+0300

2022-08-09T02:34+0300

türkiye

izmir

tire

kadına şiddet

av tüfeği

saldırı

jandarma

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İzmir Tire’ye bağlı Işıklı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Dilek Karcı ile eşi E. Karcı arasında bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında E. Karcı, av tüfeğiyle eşi Dilek Karcı’ya ateş etti ve olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi Dilek Karcı'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı olan Karcı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dilek Karcı’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran saldırganın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi.Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html

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izmir, tire, kadına şiddet, av tüfeği, saldırı, jandarma