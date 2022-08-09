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https://tr.sputniknews.com/20220809/kadirovdan-turkce-mesaj-putin-ve-erdogana-yapici-ve-verimli-diyaloglari-icin-tesekkur-ediyorum-1059706782.html
Kadirov'dan Türkçe mesaj: Putin ve Erdoğan'a yapıcı ve verimli diyalogları için teşekkür ediyorum
Kadirov'dan Türkçe mesaj: Putin ve Erdoğan'a yapıcı ve verimli diyalogları için teşekkür ediyorum
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türkiye ve Rusya liderlerine teşekkür etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T17:25+0300
2022-08-09T17:26+0300
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çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
ramzan kadirov
recep tayyip erdoğan
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinin ardından Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyuran Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov Türkçe bir mesaj yayınladı.Kadirov, şu ifadeleri kullandı:Çeçen lider ayrıca, görüşme sonrasında çekilen bir fotoğrafı da yayınladı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/kremlin-sozcusu-putin-kadirov-ile-cecenistanin-sosyal-ve-ekonomik-gelisimini-gorustu-1059584948.html
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türkiye, rusya, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Kadirov'dan Türkçe mesaj: Putin ve Erdoğan'a yapıcı ve verimli diyalogları için teşekkür ediyorum

17:25 09.08.2022 (güncellendi: 17:26 09.08.2022)
© Sputnik / Aleksey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girÇeçenistan lideri Ramzan Kadirov - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Aleksey Nikolsky
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türkiye ve Rusya liderlerine teşekkür etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinin ardından Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyuran Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov Türkçe bir mesaj yayınladı.
Kadirov, şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye gelmesine sevindim. Komşu ülkelerin bu karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, uzun vadeli, samimi ve gerçekten kardeşçe olmalıdır.
Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Milli Kahramanimiz Ahmat-Haci Kadırov, Türk halkına karşı büyük saygı gösteriyordu, bu ülkeyi de sık sık ziyaret ederdi. Ben de aynı şekilde Türkiyeye bakıyorum ve burayı defalarca ziyaret ettim.
Soçi'de görüştüğüm Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın şu önemli sözlerini duymak çok hoştu: "Bir an önce bir diyalog başlatmak ve ortak nokta bulmak". Kuşkusuz Çeçenlerin ve Türklerin kültür ve tarih açısından böyle pek çok ortak noktası vardır, bu da bizim ilerlememize ve bu sağlam temel üzerinde yeni sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmamıza yardımcı olacaktır.
Evet, kardeşler arasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama hepsi dürüst ve açık bir diyalog içinde çözülür. En önemli şey, barışçıl varlığımızı baltalamak isteyen bu kötü niyetli bireylerden yararlanma fırsatı vermemektir. Türk kardeşlerimize kapılarımız açıktır. Bir Türk heyetinin Çeçen Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğinde, onlarca Osmanlı mimarisinde yapılmış camileri görmesi ve Çeçen misafirperverliğini kuşkusuz olarak hissedip, kendilerini evlerinde gibi hissedecekler.
Devletlerimizin liderleri Vladimir Vladimirovich Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'a böyle zor bir zamanda yapıcı ve verimli diyalogları için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
Çeçen lider ayrıca, görüşme sonrasında çekilen bir fotoğrafı da yayınladı.
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