Kadirov'dan Türkçe mesaj: Putin ve Erdoğan'a yapıcı ve verimli diyalogları için teşekkür ediyorum

Arkadaşlar, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye gelmesine sevindim. Komşu ülkelerin bu karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, uzun vadeli, samimi ve gerçekten kardeşçe olmalıdır.

Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Milli Kahramanimiz Ahmat-Haci Kadırov, Türk halkına karşı büyük saygı gösteriyordu, bu ülkeyi de sık sık ziyaret ederdi. Ben de aynı şekilde Türkiyeye bakıyorum ve burayı defalarca ziyaret ettim. Arkadaşlar, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye gelmesine sevindim. Komşu ülkelerin bu karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, uzun vadeli, samimi ve gerçekten kardeşçe olmalıdır.Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Milli Kahramanimiz Ahmat-Haci Kadırov, Türk halkına karşı büyük saygı gösteriyordu, bu ülkeyi de sık sık ziyaret ederdi. Ben de aynı şekilde Türkiyeye bakıyorum ve burayı defalarca ziyaret ettim.

Soçi'de görüştüğüm Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın şu önemli sözlerini duymak çok hoştu: "Bir an önce bir diyalog başlatmak ve ortak nokta bulmak". Kuşkusuz Çeçenlerin ve Türklerin kültür ve tarih açısından böyle pek çok ortak noktası vardır, bu da bizim ilerlememize ve bu sağlam temel üzerinde yeni sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmamıza yardımcı olacaktır. Soçi'de görüştüğüm Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın şu önemli sözlerini duymak çok hoştu:Kuşkusuz Çeçenlerin ve Türklerin kültür ve tarih açısından böyle pek çok ortak noktası vardır, bu da bizim ilerlememize ve bu sağlam temel üzerinde yeni sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmamıza yardımcı olacaktır.

Evet, kardeşler arasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama hepsi dürüst ve açık bir diyalog içinde çözülür. En önemli şey, barışçıl varlığımızı baltalamak isteyen bu kötü niyetli bireylerden yararlanma fırsatı vermemektir. Türk kardeşlerimize kapılarımız açıktır. Bir Türk heyetinin Çeçen Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğinde, onlarca Osmanlı mimarisinde yapılmış camileri görmesi ve Çeçen misafirperverliğini kuşkusuz olarak hissedip, kendilerini evlerinde gibi hissedecekler. Evet, kardeşler arasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama hepsi dürüst ve açık bir diyalog içinde çözülür. En önemli şey, barışçıl varlığımızı baltalamak isteyen bu kötü niyetli bireylerden yararlanma fırsatı vermemektir. Türk kardeşlerimize kapılarımız açıktır. Bir Türk heyetinin Çeçen Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğinde, onlarca Osmanlı mimarisinde yapılmış camileri görmesi ve Çeçen misafirperverliğini kuşkusuz olarak hissedip, kendilerini evlerinde gibi hissedecekler.