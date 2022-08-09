https://tr.sputniknews.com/20220809/kim-kardashian-sevgilisinden-ayrildi-kanye-west-haberi-gazete-mansetiyle-kutladi--1059693745.html

Kim Kardashian sevgilisinden ayrıldı, Kanye West haberi gazete manşetiyle kutladı

Kim Kardashian sevgilisinden ayrıldı, Kanye West haberi gazete manşetiyle kutladı

Ünlü şarkıcı Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan ayrılmasını kutladığı bir paylaşımda Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:45+0300

2022-08-09T12:45+0300

2022-08-09T13:13+0300

yaşam

kim kardashian

kanye west

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Kim Kardashian ile uzun süren bir boşanma süreci geçiren Kanye West, eski eşi Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı.ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Kardashian'ın, film çekimleri nedeniyle Avustralya'da bulunan 28 yaşındaki komedyen sevgilisi Pete Davidson ile uzak mesafe ilişkisini yürütemediği için ayrıldığı belirtildi. Eski eşi Kim Kardashian'a Pete Davidson ile 9 aylık ilişkisi boyunca mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini söyleyen Kanye West, ikilinin ayrılık haberini Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı.Sahte bir New York Times manşetini gösteren görselde, ikilinin ayrılığına gönderme yapılarak, "Skete Davidson 28 yaşında öldü" ifadesine yer verildi.Manşetin altındaki küçük bir metinde ise, "Kid Cudi cenazeyi oynamak istiyordu ama şişe atanlardan korkuyordu" denildi.West daha önce de yayınladığı bir animasyon klibinde Davidson'u 'canlı canlı toprağa gömmüştü'. Kardashian ise, eski eşinin bu davranışlarını 'korkutucu' olarak tanımlamıştı. DailyMail'e konuşan bir kaynak, Kanye'nin yaptığı kutlama paylaşımının Kim Kardashian tarafından olumsuz karşılandığını belirterek, "Kim buna dayanamaz. Kanye'nin paylaşımı kaldırmasını istiyor" dedi.Kaynağa göre 'Pete'i şiddetle savunan' Kim Kardashian 'sevdiği ve saygı duyduğu insanlara davranış şekli yüzünden bir daha asla Kanye ile yeniden barışmayacak.'Kaynak ayrıca, “Kim, çocuklar için iyi bir ortak ebeveynlik durumuna sahip olmak için inanılmaz derecede uğraştı. Bu nedenle bu tür davranışlara artık daha fazla katlanmayacak” diye ekledi.Haberlerin ardından Kanye West'in paylaşımı Instagram hesabından tüm paylaşımları kaldırdığı görüldü.'Pete Davidson, Kanye'nin aylar süren tacizinin neden olduğu travma için terapiye gidiyor'Öte yandan DailyMail’in haberine göre Davidson, Kanye West’in internet üzerinden yaptığı aylar süren tacizinin ardından yaşadığı travmayı iyileştirmek için bir terapisti ziyaret ediyor.Eski Saturday Night Live yıldızı Pete Davidson'ın, Kanye'nin sosyal medya paylaşımları üzerinden kendisini hedef almasının oluşturduğu travma nedeniyle Nisan ayından beri terapi gördüğü belirtildi.İddianın sahibi, çifte yakın bir kaynak DailyMail'e “Davidson, Kim ile çıktığı için pişmanlık duymuyor ve ilişkileri boyunca onu desteklemekten başka bir şey yapmadığının bilinmesini istiyor. Sadece kariyerine odaklanmak istiyor" diye konuştu.Kaynak ayrıca, West’in online tacizleri nedeniyle Davidson’ın sosyal medyadan uzak kalmak istediğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kim-kardashianla-cikan-pete-davidsondan-kanye-westin-tehditine-yanit-cok-komik--1052928030.html

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kim kardashian, kanye west