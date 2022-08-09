Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220809/kim-kardashian-sevgilisinden-ayrildi-kanye-west-haberi-gazete-mansetiyle-kutladi--1059693745.html
Kim Kardashian sevgilisinden ayrıldı, Kanye West haberi gazete manşetiyle kutladı
Kim Kardashian sevgilisinden ayrıldı, Kanye West haberi gazete manşetiyle kutladı
Ünlü şarkıcı Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan ayrılmasını kutladığı bir paylaşımda Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:45+0300
2022-08-09T13:13+0300
yaşam
kim kardashian
kanye west
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054728375_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_eb0a522acca4f2e2178bc8fe78d6f8d8.jpg
Kim Kardashian ile uzun süren bir boşanma süreci geçiren Kanye West, eski eşi Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı.ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Kardashian'ın, film çekimleri nedeniyle Avustralya'da bulunan 28 yaşındaki komedyen sevgilisi Pete Davidson ile uzak mesafe ilişkisini yürütemediği için ayrıldığı belirtildi. Eski eşi Kim Kardashian'a Pete Davidson ile 9 aylık ilişkisi boyunca mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini söyleyen Kanye West, ikilinin ayrılık haberini Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı.Sahte bir New York Times manşetini gösteren görselde, ikilinin ayrılığına gönderme yapılarak, "Skete Davidson 28 yaşında öldü" ifadesine yer verildi.Manşetin altındaki küçük bir metinde ise, "Kid Cudi cenazeyi oynamak istiyordu ama şişe atanlardan korkuyordu" denildi.West daha önce de yayınladığı bir animasyon klibinde Davidson'u 'canlı canlı toprağa gömmüştü'. Kardashian ise, eski eşinin bu davranışlarını 'korkutucu' olarak tanımlamıştı. DailyMail'e konuşan bir kaynak, Kanye'nin yaptığı kutlama paylaşımının Kim Kardashian tarafından olumsuz karşılandığını belirterek, "Kim buna dayanamaz. Kanye'nin paylaşımı kaldırmasını istiyor" dedi.Kaynağa göre 'Pete'i şiddetle savunan' Kim Kardashian 'sevdiği ve saygı duyduğu insanlara davranış şekli yüzünden bir daha asla Kanye ile yeniden barışmayacak.'Kaynak ayrıca, “Kim, çocuklar için iyi bir ortak ebeveynlik durumuna sahip olmak için inanılmaz derecede uğraştı. Bu nedenle bu tür davranışlara artık daha fazla katlanmayacak” diye ekledi.Haberlerin ardından Kanye West'in paylaşımı Instagram hesabından tüm paylaşımları kaldırdığı görüldü.'Pete Davidson, Kanye'nin aylar süren tacizinin neden olduğu travma için terapiye gidiyor'Öte yandan DailyMail’in haberine göre Davidson, Kanye West’in internet üzerinden yaptığı aylar süren tacizinin ardından yaşadığı travmayı iyileştirmek için bir terapisti ziyaret ediyor.Eski Saturday Night Live yıldızı Pete Davidson'ın, Kanye'nin sosyal medya paylaşımları üzerinden kendisini hedef almasının oluşturduğu travma nedeniyle Nisan ayından beri terapi gördüğü belirtildi.İddianın sahibi, çifte yakın bir kaynak DailyMail'e “Davidson, Kim ile çıktığı için pişmanlık duymuyor ve ilişkileri boyunca onu desteklemekten başka bir şey yapmadığının bilinmesini istiyor. Sadece kariyerine odaklanmak istiyor" diye konuştu.Kaynak ayrıca, West’in online tacizleri nedeniyle Davidson’ın sosyal medyadan uzak kalmak istediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kim-kardashianla-cikan-pete-davidsondan-kanye-westin-tehditine-yanit-cok-komik--1052928030.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054728375_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_076ee3498247c12da059ec42efdad676.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kim kardashian, kanye west

Kim Kardashian sevgilisinden ayrıldı, Kanye West haberi gazete manşetiyle kutladı

12:45 09.08.2022 (güncellendi: 13:13 09.08.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West- Kim Kardashian
Kanye West- Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Abone olTelegram
Ünlü şarkıcı Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan ayrılmasını kutladığı bir paylaşımda Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete fotoğrafı yayınladı.
Kim Kardashian ile uzun süren bir boşanma süreci geçiren Kanye West, eski eşi Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı.
ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Kardashian'ın, film çekimleri nedeniyle Avustralya'da bulunan 28 yaşındaki komedyen sevgilisi Pete Davidson ile uzak mesafe ilişkisini yürütemediği için ayrıldığı belirtildi.
Eski eşi Kim Kardashian'a Pete Davidson ile 9 aylık ilişkisi boyunca mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini söyleyen Kanye West, ikilinin ayrılık haberini Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Sahte bir New York Times manşetini gösteren görselde, ikilinin ayrılığına gönderme yapılarak, "Skete Davidson 28 yaşında öldü" ifadesine yer verildi.
Manşetin altındaki küçük bir metinde ise, "Kid Cudi cenazeyi oynamak istiyordu ama şişe atanlardan korkuyordu" denildi.
West daha önce de yayınladığı bir animasyon klibinde Davidson'u 'canlı canlı toprağa gömmüştü'. Kardashian ise, eski eşinin bu davranışlarını 'korkutucu' olarak tanımlamıştı.
DailyMail'e konuşan bir kaynak, Kanye'nin yaptığı kutlama paylaşımının Kim Kardashian tarafından olumsuz karşılandığını belirterek, "Kim buna dayanamaz. Kanye'nin paylaşımı kaldırmasını istiyor" dedi.
Kaynağa göre 'Pete'i şiddetle savunan' Kim Kardashian 'sevdiği ve saygı duyduğu insanlara davranış şekli yüzünden bir daha asla Kanye ile yeniden barışmayacak.'
Kaynak ayrıca, “Kim, çocuklar için iyi bir ortak ebeveynlik durumuna sahip olmak için inanılmaz derecede uğraştı. Bu nedenle bu tür davranışlara artık daha fazla katlanmayacak” diye ekledi.
Haberlerin ardından Kanye West'in paylaşımı Instagram hesabından tüm paylaşımları kaldırdığı görüldü.
Pete Davidson, Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
YAŞAM
Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan Kanye West'in tehdidine yanıt: Çok komik
20 Ocak, 11:13

'Pete Davidson, Kanye'nin aylar süren tacizinin neden olduğu travma için terapiye gidiyor'

Öte yandan DailyMail’in haberine göre Davidson, Kanye West’in internet üzerinden yaptığı aylar süren tacizinin ardından yaşadığı travmayı iyileştirmek için bir terapisti ziyaret ediyor.
Eski Saturday Night Live yıldızı Pete Davidson'ın, Kanye'nin sosyal medya paylaşımları üzerinden kendisini hedef almasının oluşturduğu travma nedeniyle Nisan ayından beri terapi gördüğü belirtildi.
İddianın sahibi, çifte yakın bir kaynak DailyMail'e “Davidson, Kim ile çıktığı için pişmanlık duymuyor ve ilişkileri boyunca onu desteklemekten başka bir şey yapmadığının bilinmesini istiyor. Sadece kariyerine odaklanmak istiyor" diye konuştu.
Kaynak ayrıca, West’in online tacizleri nedeniyle Davidson’ın sosyal medyadan uzak kalmak istediğini belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала