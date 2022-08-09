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https://tr.sputniknews.com/20220809/sri-lankada-hukumetin-olaganustu-hal-yasalarini-kotuye-kullandigi-gerekcesiyle-gosteri-duzenlendi-1059708023.html
Sri Lanka’da hükümetin 'olağanüstü hal yasalarını kötüye kullandığı' gerekçesiyle gösteri düzenlendi
Sri Lanka’da hükümetin 'olağanüstü hal yasalarını kötüye kullandığı' gerekçesiyle gösteri düzenlendi
Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da yüzlerce kişi, hükümetin olağanüstü hal (OHAL) yasalarını, gösterilere müdahale etmek için kötüye kullandığı... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T18:04+0300
2022-08-09T18:07+0300
sri lanka
dünya
protesto
ohal
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Sri Lanka’da başkent Kolombo’daki Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce sendika lideri ve dini liderler, kötüye kullanıldığını düşündükleri OHAL yasalarının kaldırılmasının yanı sıra parlamentonun feshedilmesini ve hükümetin 'barışçıl' gösterileri engellememesini istedi.Öte yandan, 4 Ağustos’ta gözaltına alınan hükümet karşıtı protestoların önde gelen isimlerinden Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.Stalin’in, mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığı belirtilmişti.Ayrıca Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi idi.20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html
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sri lanka, protesto, ohal

Sri Lanka’da hükümetin 'olağanüstü hal yasalarını kötüye kullandığı' gerekçesiyle gösteri düzenlendi

18:04 09.08.2022 (güncellendi: 18:07 09.08.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARASri Lanka protesto
Sri Lanka protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da yüzlerce kişi, hükümetin olağanüstü hal (OHAL) yasalarını, gösterilere müdahale etmek için kötüye kullandığı gerekçesiyle protesto düzenledi.
Sri Lanka’da başkent Kolombo’daki Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce sendika lideri ve dini liderler, kötüye kullanıldığını düşündükleri OHAL yasalarının kaldırılmasının yanı sıra parlamentonun feshedilmesini ve hükümetin 'barışçıl' gösterileri engellememesini istedi.
Öte yandan, 4 Ağustos’ta gözaltına alınan hükümet karşıtı protestoların önde gelen isimlerinden Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Stalin’in, mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığı belirtilmişti.
Ayrıca Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi idi.
20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.
Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.
Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.
Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
DÜNYA
Sri Lanka meclisi, ekonomik krizin sorumlusu siyasi hanedanın uzantısını yeni devlet başkanı seçti
20 Temmuz, 10:18
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