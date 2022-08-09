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TBMM Başkanı Şentop: Ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyor
TBMM Başkanı Şentop: Ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı’nın düzenlediği muharrem iftarında, “Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T02:10+0300
2022-08-09T02:10+0300
politika
mustafa şentop
alevi
cemevi
ziyaret
yenibosna
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı’nın Yenibosna Cemevi'nde düzenlediği Muharrem ayı iftar programına katıldı. Oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Sentop, geçtiğimiz günlerde cemevlerine yapılan saldırılara değinerek, ”Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar ve ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar. Kardeşliğimizi bozup nifak çıkartarak Türkiye’ye zarar vereceğini zanneden zavallıların yakasına bu devletin yapışacağına ve suçluların yakalanacağına inancım tamdır. Kalbimizdeki vatan ve millet sevgisinin yapıştıramayacağı hiçbir ayrılık, iyileştiremeyeceği hiçbir yara yoktur. Tekrar sizlerin nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi, Bektaşi derneklerimizin, cemevlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” dedi.'İntikam değil, kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz'TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:“Bugün 10 Muharrem ve hepimiz adaletin, hakkın ve cesaretin timsali Hüseyin’iz. Bugün Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının çektiği on günlük ızdıraba hürmeten oruç tutan, iftar sofrasında hemhal olan, aşurelerini ve lokmalarını pişiren ve paylaşan bütün kardeşlerime bereket ve iki cihan saadeti diliyorum. Kerbela hatırasına aşurenin bir kısmını tuzlayıp Hüseyin’in yasını, bir kısmını tatlandırıp Ehli Beyt soyunu devam ettiren Zeynel Abidin’in kurtuluşunu kutlayan ve kestikleri kurbanlarla fakirlere infak eden ve matemin bitimini yâd eden kardeşlerimin hem sofraları hem hayatları bereketle dolsun. 10 Muharrem'de hem hüznü hem de umudu yeşerten, ‘Alevi-Bektaşi ve Sünni’ ayrımı gözetmeden aynı sofraları paylaşan kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Kerbela’yı anlamak için Alevi, Bektaşi veya Sünni olmak değil sadece ‘insan olmak’ ve insanlık değerleri adına yaşanan bu olaydan sonuçlar çıkarmak yeterlidir. Gelecek nesillere hakkın, adaletin ve güzel ahlakın timsali Hz. Hüseyin mirasını anlatırken yaşananlardan intikam değil kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz."İftar programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeus, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu da katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/vakif-baskani-cumhurbaskani-erdoganin-cemevi-ziyaretinin-ayrintilarini-anlatti-1059679629.html
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mustafa şentop, alevi, cemevi, ziyaret, yenibosna

TBMM Başkanı Şentop: Ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyor

02:10 09.08.2022
© İHATBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı’nın düzenlediği muharrem iftarında, “Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar, ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı’nın düzenlediği muharrem iftarında, “Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar, ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı’nın düzenlediği muharrem iftarında, “Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar, ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cem Vakfı’nın Yenibosna Cemevi'nde düzenlediği Muharrem ayı iftar programına katıldı.
Oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Sentop, geçtiğimiz günlerde cemevlerine yapılan saldırılara değinerek, ”Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar ve ateşle oynayanlar Türkiye’nin hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar. Kardeşliğimizi bozup nifak çıkartarak Türkiye’ye zarar vereceğini zanneden zavallıların yakasına bu devletin yapışacağına ve suçluların yakalanacağına inancım tamdır. Kalbimizdeki vatan ve millet sevgisinin yapıştıramayacağı hiçbir ayrılık, iyileştiremeyeceği hiçbir yara yoktur. Tekrar sizlerin nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi, Bektaşi derneklerimizin, cemevlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” dedi.

'İntikam değil, kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz'

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:
“Bugün 10 Muharrem ve hepimiz adaletin, hakkın ve cesaretin timsali Hüseyin’iz. Bugün Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının çektiği on günlük ızdıraba hürmeten oruç tutan, iftar sofrasında hemhal olan, aşurelerini ve lokmalarını pişiren ve paylaşan bütün kardeşlerime bereket ve iki cihan saadeti diliyorum. Kerbela hatırasına aşurenin bir kısmını tuzlayıp Hüseyin’in yasını, bir kısmını tatlandırıp Ehli Beyt soyunu devam ettiren Zeynel Abidin’in kurtuluşunu kutlayan ve kestikleri kurbanlarla fakirlere infak eden ve matemin bitimini yâd eden kardeşlerimin hem sofraları hem hayatları bereketle dolsun.
10 Muharrem'de hem hüznü hem de umudu yeşerten, ‘Alevi-Bektaşi ve Sünni’ ayrımı gözetmeden aynı sofraları paylaşan kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Kerbela’yı anlamak için Alevi, Bektaşi veya Sünni olmak değil sadece ‘insan olmak’ ve insanlık değerleri adına yaşanan bu olaydan sonuçlar çıkarmak yeterlidir. Gelecek nesillere hakkın, adaletin ve güzel ahlakın timsali Hz. Hüseyin mirasını anlatırken yaşananlardan intikam değil kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz."
İftar programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeus, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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Vakıf başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretinin ayrıntılarını anlattı
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