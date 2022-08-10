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Aşırı hız cezasına 'kamu görevi' affı
Aşırı hız cezasına 'kamu görevi' affı
Duruşmaya yetişmek için aşırı hız yapan avukata, bin 399 lira ceza kesildi. Bunun üzerine avukat, mahkemeye başvurarak cezanın kaldırılmasını istedi. Avukatı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:48+0300
2022-08-10T10:48+0300
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Konya Barosu avukatlarından Adem Akyürek, 4 Kasım 2021 günü Bursa Adliyesi'ndeki duruşmalarına katıldı ve aynı gün içinde Bursa'dan Konya'da ertesi gün yapılacak duruşmasına yetişmek için yola çıktı.Yolda giderken Afyonkarahisar'da 90 kilometre hız sınırı bulunan yolda 108 kilometreyle gidince hız sınırını aştığı gerekçesiyle 1399 lira idari para cezası aldı.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Avukat Akyürek cezanın iptali için Afyon Çay Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Mesleğinin sorumluluğu gereği kısıtlı süre içinde duruşma hazırlıklarını bir an evvel yapma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Akyürek, aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya seyahat edip ertesi günkü duruşmalarının hazırlığını yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Akyürek, her iki ilde katıldığı duruşmalara ait zabıtları da delil olarak sundu ve cezanın iptalini talep etti.Kamu görevi vurgusu yapıldıAvukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizen hakimlik, avukatın kamu görevini gerçekleştirdiğini belirtip itirazı kabul ederek 1399 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi.Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı avukatlar kararı doğru bulurken bazıları ise ertesi gün yapılacak duruşma için ceza iptalinin doğru olmadığını savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220808/mahkemeden-ev-kredisi-icin-alinan-calisma-bedeli-tutari-ile-ilgili-emsal-karar-1059658512.html
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türkiye, avukat, bursa, dava, kamu

Aşırı hız cezasına 'kamu görevi' affı

10:48 10.08.2022
© AAOtoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Duruşmaya yetişmek için aşırı hız yapan avukata, bin 399 lira ceza kesildi. Bunun üzerine avukat, mahkemeye başvurarak cezanın kaldırılmasını istedi. Avukatı haklı bulan mahkeme, ‘kamu görevi yaptığı’ gerekçesiyle cezayı iptal etti.
Konya Barosu avukatlarından Adem Akyürek, 4 Kasım 2021 günü Bursa Adliyesi'ndeki duruşmalarına katıldı ve aynı gün içinde Bursa'dan Konya'da ertesi gün yapılacak duruşmasına yetişmek için yola çıktı.

Yolda giderken Afyonkarahisar'da 90 kilometre hız sınırı bulunan yolda 108 kilometreyle gidince hız sınırını aştığı gerekçesiyle 1399 lira idari para cezası aldı.
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Avukat Akyürek cezanın iptali için Afyon Çay Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Mesleğinin sorumluluğu gereği kısıtlı süre içinde duruşma hazırlıklarını bir an evvel yapma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Akyürek, aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya seyahat edip ertesi günkü duruşmalarının hazırlığını yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Akyürek, her iki ilde katıldığı duruşmalara ait zabıtları da delil olarak sundu ve cezanın iptalini talep etti.

Kamu görevi vurgusu yapıldı

Avukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizen hakimlik, avukatın kamu görevini gerçekleştirdiğini belirtip itirazı kabul ederek 1399 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi.
Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı avukatlar kararı doğru bulurken bazıları ise ertesi gün yapılacak duruşma için ceza iptalinin doğru olmadığını savundu.
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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