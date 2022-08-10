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Avrupa'nın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa'nın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Her sene açıklandığı gibi bu sene de Avrupa bazında en sinirli ülkeler açıklandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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avrupa
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sinir
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Her sene açıklanan Avrupa'nın en sinirli ülkeleri ele alındı.Avrupa ülkelerinin genelinde kızgınlık seviyesi yüzde 25'in altındayken, Türkiye kızgınlık seviyesi oranı yüzde 48 ile Avrupa'nın en sinirli ülkesi oldu.34. Finlandiya 33. Estonya 32. Hollanda 31. Portekiz 30. İzlanda29. Norveç 28. Danimarka 27. Macaristan 26. Letonya 25. Litvanya 24.Belçika 23. İsviçre22. İtalya 21. Romanya 20. Moldovya 19. Ukrayna 18. İngiltere 17. İsveç 16. Kıbrıs 15. Bulgaristan14. Fransa 13. Çek Cumhuriyeti 12. Yunanistan 11. Arnavutluk 10. İspanya9. Slovakya 8. Avusturya7. Almanya6. Bosna Hersek 5. Sırbistan 4. Polonya 3. Malta 2. MakedonyaTürkiye, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olarak listede birinci sırada yerini aldı.
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avrupa, sinir, türkiye

Avrupa'nın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

14:11 10.08.2022 (güncellendi: 14:22 10.08.2022)
© Pixabayyumruk, öfke
yumruk, öfke - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Pixabay
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Her sene açıklandığı gibi bu sene de Avrupa bazında en sinirli ülkeler açıklandı.
Her sene açıklanan Avrupa'nın en sinirli ülkeleri ele alındı.
Avrupa ülkelerinin genelinde kızgınlık seviyesi yüzde 25'in altındayken, Türkiye kızgınlık seviyesi oranı yüzde 48 ile Avrupa'nın en sinirli ülkesi oldu.
34. Finlandiya
33. Estonya
32. Hollanda
31. Portekiz
30. İzlanda
29. Norveç
28. Danimarka
27. Macaristan
26. Letonya
25. Litvanya
24.Belçika
23. İsviçre
22. İtalya
21. Romanya
20. Moldovya
19. Ukrayna
18. İngiltere
17. İsveç
16. Kıbrıs
15. Bulgaristan
14. Fransa
13. Çek Cumhuriyeti
12. Yunanistan
11. Arnavutluk
10. İspanya
9. Slovakya
8. Avusturya
7. Almanya
6. Bosna Hersek
5. Sırbistan
4. Polonya
3. Malta
2. Makedonya
Türkiye, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olarak listede birinci sırada yerini aldı.
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