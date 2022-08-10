https://tr.sputniknews.com/20220810/avrupanin-en-sinirli-ulkeleri-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada-1059752900.html
Avrupa'nın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa'nın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Her sene açıklandığı gibi bu sene de Avrupa bazında en sinirli ülkeler açıklandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T14:11+0300
2022-08-10T14:11+0300
2022-08-10T14:22+0300
avrupa
yaşam
sinir
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059752506_0:28:1921:1108_1920x0_80_0_0_59a06eadddb4b53bf95d3157f43b1670.jpg
Her sene açıklanan Avrupa'nın en sinirli ülkeleri ele alındı.Avrupa ülkelerinin genelinde kızgınlık seviyesi yüzde 25'in altındayken, Türkiye kızgınlık seviyesi oranı yüzde 48 ile Avrupa'nın en sinirli ülkesi oldu.34. Finlandiya 33. Estonya 32. Hollanda 31. Portekiz 30. İzlanda29. Norveç 28. Danimarka 27. Macaristan 26. Letonya 25. Litvanya 24.Belçika 23. İsviçre22. İtalya 21. Romanya 20. Moldovya 19. Ukrayna 18. İngiltere 17. İsveç 16. Kıbrıs 15. Bulgaristan14. Fransa 13. Çek Cumhuriyeti 12. Yunanistan 11. Arnavutluk 10. İspanya9. Slovakya 8. Avusturya7. Almanya6. Bosna Hersek 5. Sırbistan 4. Polonya 3. Malta 2. MakedonyaTürkiye, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olarak listede birinci sırada yerini aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059752506_202:0:1717:1136_1920x0_80_0_0_521b786557dacd807b13897070ac5221.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, sinir, türkiye
Avrupa'nın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
14:11 10.08.2022 (güncellendi: 14:22 10.08.2022) Abone ol
Her sene açıklandığı gibi bu sene de Avrupa bazında en sinirli ülkeler açıklandı.
Her sene açıklanan Avrupa'nın en sinirli ülkeleri ele alındı.
Avrupa ülkelerinin genelinde kızgınlık seviyesi yüzde 25'in altındayken, Türkiye kızgınlık seviyesi oranı yüzde 48 ile Avrupa'nın en sinirli ülkesi oldu.
Türkiye, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olarak listede birinci sırada yerini aldı.