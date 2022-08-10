https://tr.sputniknews.com/20220810/fbiin-trump-baskininin-tiyatro-olduguna-dair-ciddi-bir-algi-var-1059830818.html

'FBI’ın Trump baskınının tiyatro olduğuna dair ciddi bir algı var’

'FBI’ın Trump baskınının tiyatro olduğuna dair ciddi bir algı var’

Serra Karaçam’a göre, FBI'ın Trump'ın evini basması siyaseten önünü kesme algısı yarattı. Demokratların Trump'ı 6 Ocak baskınında 'darbeyle' suçlamak için... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T22:30+0300

2022-08-10T22:30+0300

2022-08-12T04:41+0300

eksen

abd

abd adalet bakanlığı

donald trump

fbi

merrick garland

rand paul

hillary clinton

serra karaçam

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ABD'de enflasyonist ortamda resesyon tartışmaları eşliğinde gidilen kasım ayındaki ara seçimlerin yaklaşmasıyla siyaset arenası kızışıyor. Demokratların Cumhuriyetçiler karşısında kan kaybetmesi beklenirken, 6 Ocak 2021 Kongre baskını eşliğinde sonuçları hileli ilan ederek göreve veda etmiş Donald Trump'ın Florida Mar-A-Lago'daki malikanesine FBI baskını düzenlenmesi dikkat çekti. Tam da Trump'ın ara seçimler öncesinde 2024'teki başkanlık yarışına adaylığını ilan etmesinin beklendiği bir ortamda hakim kararıyla yapılan baskında Başkanlık Arşivlerine teslim edilmesi gerektiği öne sürülen en az 15 kutu belgenin çıkarıldığı belirtiliyor. 6 Ocak baskınını soruşturan Demokratların ağırlığını taşıyan komisyonun tartışmalar yarattığı bir ortamda, baskından Başsavcı Merrick Garland'ın haberi olmadığı iddia edilirken, baskını mümkün kılan hakim Bruce Reinhart'ın da seks trafiğiyle suçlanıp 2019'da hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein davasıyla ilintili bir isim olması da tartışmaları körükledi. Cumhuriyetçi senatör Rand Paul, FBI'ın 'kanıt yerleştirme' komplosu kurabileceğini bile iddia ediyor.Diğer yandan Trump devlete ait kayıtları dışarı çıkartmakla itham edilirken, 2016 seçimindeki rakibi Hillary Clinton'ın eski dışişleri bakanıyken kişisel sunucularıyla resmi yazışmalar yürütmüş olması da kıyaslanıyor. FBI o soruşturmayı kapatmayı tercih etmişti.ABD'de kasımdaki ara seçimler öncesi tartışmaları ABD'de yaşayan gazeteci Serra Karaçam ile konuştuk.‘6 Ocak Komisyonu'nun eski bir başkanı federal suçla itham edebilmesi mümkün değil’Serra Karaçam’a göre, Trump'ın evine yapılan baskın ani bir hareket olarak herkesi şaşırttı. Ancak 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan komisyonun en başından Trump'ı yıpratmaya çalıştığı algısı bulunduğunu aktaran Karaçam, eski başkanı federal suçla itham etme yetkisi bulunmadığından Adalet Bakanlığı üzerinden gidildiği görüşünün hakim olduğunu vurguladı. Ancak Karaçam, yakın geçmişte Komisyon'un benzeri hamlelerinin sonuç vermediğini ekledi:'İzni çıkaran hakim Epstein'in sekreteri ve pilotunun avukatlığını üstlenmiş'Karaçam, Trump'ın evinin basılması için FBI'ya izni çıkaran hakimin daha önce özel avukatlık yaparken Epstein davasında rol oynamış olmasının da tartışma yarattığını belirtti. 6 Ocak Komisyonu'nun 2 Mart'ta Los Angeles'taki hamlesinin ardından yeni baskınla Trump'ı büyük jüri önüne çıkarmayı hedefleyip hedeflemediğinin de tartışıldığını vurgulayan Karaçam, aksi durumda eski başkanının siyaseten önünün kesileceği bir oyalamanın da söz konusu olabileceğini kaydetti:‘Bir sonuca varılamazsa Trump taraftarları, Kongre baskınından daha büyük kaosa yol açabilir’6 Ocak Komisyonu Trump'ı 'darbe seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla' suçlamak istese de kanıt sorunu yaşadığını belirten Karaçam, bu süreçte bir sonuca varılamazsa Trump taraftarlarının üzerinden daha büyük bir kaos ortaya çıkma olasılığına atıfta bulundu:'Demokratlar sürekli şeffaflık diyor fakat kendilerine geldiğinde kapatılan şeyler çok daha fazla olabiliyor'Karaçam, Clinton'ın da devlete ait bilgileri kişisel sunucularında tutması skandalına atıf yaparken, bunun Trump vakasıyla benzemediğini söyleyenler olduğunu aktardı. Karaçam'a göre Demokratlar sürekli şeffaflık diyor ama kendilerine gelince kapatılan şeyler çok daha fazla olabiliyor:‘ABD’de büyük sorun olan enflasyon ve pahalılık; ‘önce Amerika’ diyen stratejisiyle Trump’ı alternatif yapıyor’Cumhuriyetçiler içerisindeki kıpırdanmalara, Pompeo ve Mike Pence ile Liz Cheney'nin aday olma olasılıklarına atıfta bulunan Karaçam, Trump'ın ise Cumhuriyetçi taban üzerindeki etkisinin genişliğine dikkat çekti. Karaçam, ABD'de enflasyon bir nezbe düşüş gösterse de sıkıntıların geçmediğini ve 'Önce Amerika' diyen Trump'ın alternatif görülebileceğini söyledi:'Demokratların ara seçimlerde işleri gerçekten zor olacak'Karaçam, Trump'a karşılık Demokratların elinde de kürtaj hakkının elden gitmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi konular bulunduğunu söylerken enflasyonla mücadele yasasının ise büyük fark yaratmaya yetmeyeceğini belirtti. Karaçam, Trump karşıtı medyada Biden'a yönelen eleştirilere de dikkat çekti:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, abd adalet bakanlığı, donald trump, fbi, merrick garland, rand paul, hillary clinton, serra karaçam