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https://tr.sputniknews.com/20220810/kommersant-yabancilarin-aksine-turk-bankalari-rus-mir-kartlarini-sicak-karsiliyor-1059759459.html
Kommersant: Yabancıların aksine Türk bankaları Rus Mir kartlarını 'sıcak karşılıyor'
Kommersant: Yabancıların aksine Türk bankaları Rus Mir kartlarını 'sıcak karşılıyor'
Yabancı bankalar dolaylı yaptırımlara maruz kalma endişesiyle Rus Mir kartlarıyla çalışmaktan kaçınsa da Türk bankaların Mir kartlarını 'sıcak karşıladığı'... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T15:00+0300
2022-08-10T15:00+0300
ekonomi
mir
türkiye
rusya
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Kommersant'ın Rus turistlere dayandırdığı haberine göre, Sberbank ve VTB gibi yaptırım altındaki Rusya'nın en büyük bankalarında geçerli Mir kartları, Türkiye'de sorunsuz olarak kullanılıyor.Mir ödeme sistemiyle anlaşma imzalayan 5 Türk bankasından en azından DenizBank ve VakıfBank, kendi altyapılarını Mir kartlarına uyumlu hale getirmiş durumda ve bu iki bankaya giden Ruslar, Sberbank ve VTB'de düzenlenen Mir kartlarıyla Türk lirası nakit çekebiliyor.Mir ödeme sistemiyle anlaşma imzalayan diğer 3 banka Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank. Türk bankaları, SWIFT sisteminden atılmaya kadar varabilecek dolaylı yaptırımlara maruz kalma riski taşımamak için Mir kartlarıyla çalıştıklarına dair reklam kampanyaları yürütmüyor.Bunun yanında söz konusu bankalarda Mir kartlarıyla yapılan işlemler ruble ve lira üzerinden gerçekleştirildiği ve dolarla işlem yapılmadığı için dolaylı yaptırım riskinin çok yüksek olmadığı da değerlendiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/ft-ankara-moskova-isbirliginden-endiseli-bati-ulkeleri-turkiyeye-misillemede-bulunabilir-1059621779.html
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mir, türkiye, rusya, banka

Kommersant: Yabancıların aksine Türk bankaları Rus Mir kartlarını 'sıcak karşılıyor'

15:00 10.08.2022
© RTMir Kartları , Mir Pay
Mir Kartları , Mir Pay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© RT
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Yabancı bankalar dolaylı yaptırımlara maruz kalma endişesiyle Rus Mir kartlarıyla çalışmaktan kaçınsa da Türk bankaların Mir kartlarını 'sıcak karşıladığı' ifade edildi.
Kommersant'ın Rus turistlere dayandırdığı haberine göre, Sberbank ve VTB gibi yaptırım altındaki Rusya'nın en büyük bankalarında geçerli Mir kartları, Türkiye'de sorunsuz olarak kullanılıyor.
Mir ödeme sistemiyle anlaşma imzalayan 5 Türk bankasından en azından DenizBank ve VakıfBank, kendi altyapılarını Mir kartlarına uyumlu hale getirmiş durumda ve bu iki bankaya giden Ruslar, Sberbank ve VTB'de düzenlenen Mir kartlarıyla Türk lirası nakit çekebiliyor.
Mir ödeme sistemiyle anlaşma imzalayan diğer 3 banka Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank. Türk bankaları, SWIFT sisteminden atılmaya kadar varabilecek dolaylı yaptırımlara maruz kalma riski taşımamak için Mir kartlarıyla çalıştıklarına dair reklam kampanyaları yürütmüyor.
Bunun yanında söz konusu bankalarda Mir kartlarıyla yapılan işlemler ruble ve lira üzerinden gerçekleştirildiği ve dolarla işlem yapılmadığı için dolaylı yaptırım riskinin çok yüksek olmadığı da değerlendiriliyor.
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