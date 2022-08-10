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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/litvanya-rusyadaki-gosteriye-katilan-artistik-patinajcilari-devlet-odulleri-listesinden-cikardi-1059774054.html
Litvanya, Rusya’daki gösteriye katılan artistik patinajcıları devlet ödülleri listesinden çıkardı
Litvanya, Rusya’daki gösteriye katılan artistik patinajcıları devlet ödülleri listesinden çıkardı
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya’nın Soçi kentindeki gösteriye katılan artistik patinajcılar Margarita Drobiazko ve Povilas Vaganas'ı Litvanya Büyük Dükü... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T21:28+0300
2022-08-10T21:28+0300
ukrayna krizi
litvanya
artistik patinaj
liste
ödül
cumhurbaşkanı
gitanas nauseda
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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 2000 Buz Dansı Dünya Şampiyonası bronz madalya sahibi Margarita Drobiazko ve Povilas Vanagas'ı Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı'na layık görülenler listesinden çıkaran kararnameyi imzaladığını duyurdu.Nauseda, patencilerin 'Sochi'deki ticari bir etkinliğe katılma eyleminin' Litvanya nezdindeki başarılarını sildiğini belirtti.Nauseda ayrıca, Drobiazko'nun 1993 yılında bir istisna olarak Litvanya vatandaşlığı almasının mevcut koşullar altında acınası bir maskaralık gibi göründüğünü vurgulayarak, “Yasalar, tersi durumu öngörmüyor. O halde vatandaşlıktan çıkarmamız için yasal değişiklikleri başlatmamız gerekiyor. Demokrasi kendini savunabilir durumda olmalıdır, aksi takdirde demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.Daha önce, Drobyazko ve Vanagas, Tatyana Navka'nın Kuğu Gölü gösterisi katılımcıları olarak açıklanmıştı.Drobyazko ve Vanagas Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı devlet ödülünü 2000 yılında almıştı. Aynı yıl buz dansında dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan çift, defalarca Litvanya şampiyonu olmuştu.Moskova'da doğan Drobyazko 1993'te Litvanya vatandaşlığı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/litvanyali-ab-milletvekili-litvanya-uzerinden-kaliningrada-transit-gecis-konusunda-rusya-kazandi-1057932142.html
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litvanya, artistik patinaj, liste, ödül, cumhurbaşkanı, gitanas nauseda

Litvanya, Rusya’daki gösteriye katılan artistik patinajcıları devlet ödülleri listesinden çıkardı

21:28 10.08.2022
© REUTERS / Ints KalninsLitvanya bayrağı
Litvanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya’nın Soçi kentindeki gösteriye katılan artistik patinajcılar Margarita Drobiazko ve Povilas Vaganas'ı Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı sahipleri listesinden çıkaran kararnameyi imzaladı.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 2000 Buz Dansı Dünya Şampiyonası bronz madalya sahibi Margarita Drobiazko ve Povilas Vanagas'ı Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı'na layık görülenler listesinden çıkaran kararnameyi imzaladığını duyurdu.
Nauseda, patencilerin 'Sochi'deki ticari bir etkinliğe katılma eyleminin' Litvanya nezdindeki başarılarını sildiğini belirtti.
Nauseda ayrıca, Drobiazko'nun 1993 yılında bir istisna olarak Litvanya vatandaşlığı almasının mevcut koşullar altında acınası bir maskaralık gibi göründüğünü vurgulayarak, “Yasalar, tersi durumu öngörmüyor. O halde vatandaşlıktan çıkarmamız için yasal değişiklikleri başlatmamız gerekiyor. Demokrasi kendini savunabilir durumda olmalıdır, aksi takdirde demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Drobyazko ve Vanagas, Tatyana Navka'nın Kuğu Gölü gösterisi katılımcıları olarak açıklanmıştı.
Drobyazko ve Vanagas Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı devlet ödülünü 2000 yılında almıştı. Aynı yıl buz dansında dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan çift, defalarca Litvanya şampiyonu olmuştu.
Moskova'da doğan Drobyazko 1993'te Litvanya vatandaşlığı almıştı.
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