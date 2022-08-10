https://tr.sputniknews.com/20220810/litvanya-rusyadaki-gosteriye-katilan-artistik-patinajcilari-devlet-odulleri-listesinden-cikardi-1059774054.html

Litvanya, Rusya’daki gösteriye katılan artistik patinajcıları devlet ödülleri listesinden çıkardı

Litvanya, Rusya’daki gösteriye katılan artistik patinajcıları devlet ödülleri listesinden çıkardı

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya’nın Soçi kentindeki gösteriye katılan artistik patinajcılar Margarita Drobiazko ve Povilas Vaganas'ı Litvanya Büyük Dükü... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T21:28+0300

2022-08-10T21:28+0300

2022-08-10T21:28+0300

ukrayna krizi

litvanya

artistik patinaj

liste

ödül

cumhurbaşkanı

gitanas nauseda

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 2000 Buz Dansı Dünya Şampiyonası bronz madalya sahibi Margarita Drobiazko ve Povilas Vanagas'ı Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı'na layık görülenler listesinden çıkaran kararnameyi imzaladığını duyurdu.Nauseda, patencilerin 'Sochi'deki ticari bir etkinliğe katılma eyleminin' Litvanya nezdindeki başarılarını sildiğini belirtti.Nauseda ayrıca, Drobiazko'nun 1993 yılında bir istisna olarak Litvanya vatandaşlığı almasının mevcut koşullar altında acınası bir maskaralık gibi göründüğünü vurgulayarak, “Yasalar, tersi durumu öngörmüyor. O halde vatandaşlıktan çıkarmamız için yasal değişiklikleri başlatmamız gerekiyor. Demokrasi kendini savunabilir durumda olmalıdır, aksi takdirde demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.Daha önce, Drobyazko ve Vanagas, Tatyana Navka'nın Kuğu Gölü gösterisi katılımcıları olarak açıklanmıştı.Drobyazko ve Vanagas Litvanya Büyük Dükü Gediminas Nişanı devlet ödülünü 2000 yılında almıştı. Aynı yıl buz dansında dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan çift, defalarca Litvanya şampiyonu olmuştu.Moskova'da doğan Drobyazko 1993'te Litvanya vatandaşlığı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220625/litvanyali-ab-milletvekili-litvanya-uzerinden-kaliningrada-transit-gecis-konusunda-rusya-kazandi-1057932142.html

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litvanya, artistik patinaj, liste, ödül, cumhurbaşkanı, gitanas nauseda