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https://tr.sputniknews.com/20220810/mehmet-ali-celebi-2012deki-tweetleri-yeni-gordum-sildim-1059732490.html
Mehmet Ali Çelebi: 2012'deki tweet'leri yeni gördüm, sildim
Mehmet Ali Çelebi: 2012'deki tweet'leri yeni gördüm, sildim
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki bazı paylaşımlarını neden sildirdiğine ilişkin soruya, "Kendi attığım tweet'leri silmedim... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T02:01+0300
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türkiye
mehmet ali çelebi
deniz gezmiş
tweet
twitter
berkin elvan
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AK Parti'ye katılacağı iddiasıyla gündeme gelen Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Halk TV'de canlı yayına katıldı. Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Deniz Gezmiş ve Berkin Elvan tweet'lerini neden sildiği sorulduğunda Çelebi şunları söyledi: "Çünkü yeni gördüm. 2012'deki tweet'lere bakma şansım yoktu. Cezaevinden çıkar çıkmaz Berkin Elvan'ın cenazesine gitmiş insanım.Hesabım 2012'de açıldı. 2013-2014'de ben cezaevindeyim, tweet'leri abim attı. Daha sonrasında hesabı devraldım. Birkaç ay önce abime 'senin attığın bazı tweet'ler senin okumalarınla ilgili, kendi attıklarını temizle ileride sorun olmasın' dedim.Ben Berkin Elvan'ı da Uğur Mumcu'yu da Deniz Gezmiş'i de kitaplarımda yazmışım, kitaplarımı mı toplatayım?Tweet silindi, ama benim söylediğim sözler silinmedi, neyin peşindesiniz siz? Konuşmalarım, kitaplarım silindi mi? Şuan hiçbir partiye geçmeyeceğim."
https://tr.sputniknews.com/20220808/tweetlerini-silen-celebiden-aciklama-agabeyimden-kendi-attigi-tweetleri-temizlemesini-istedim-1059666054.html
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mehmet ali çelebi, deniz gezmiş, tweet, twitter , berkin elvan

Mehmet Ali Çelebi: 2012'deki tweet'leri yeni gördüm, sildim

02:01 10.08.2022 (güncellendi: 02:04 10.08.2022)
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki bazı paylaşımlarını neden sildirdiğine ilişkin soruya, "Kendi attığım tweet'leri silmedim. 2012'deki tweet'leri yeni gördüm. Cezaevinden çıkar çıkmaz Elvan'ın cenazesine gitmiş kişiyim" yanıtını verdi.
AK Parti'ye katılacağı iddiasıyla gündeme gelen Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Halk TV'de canlı yayına katıldı.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Deniz Gezmiş ve Berkin Elvan tweet'lerini neden sildiği sorulduğunda Çelebi şunları söyledi:
"Çünkü yeni gördüm. 2012'deki tweet'lere bakma şansım yoktu. Cezaevinden çıkar çıkmaz Berkin Elvan'ın cenazesine gitmiş insanım.
Hesabım 2012'de açıldı. 2013-2014'de ben cezaevindeyim, tweet'leri abim attı. Daha sonrasında hesabı devraldım. Birkaç ay önce abime 'senin attığın bazı tweet'ler senin okumalarınla ilgili, kendi attıklarını temizle ileride sorun olmasın' dedim.
Ben Berkin Elvan'ı da Uğur Mumcu'yu da Deniz Gezmiş'i de kitaplarımda yazmışım, kitaplarımı mı toplatayım?
Tweet silindi, ama benim söylediğim sözler silinmedi, neyin peşindesiniz siz? Konuşmalarım, kitaplarım silindi mi? Şuan hiçbir partiye geçmeyeceğim."
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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Tweet'lerini silen Çelebi'den açıklama: Ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim
8 Ağustos, 19:51
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