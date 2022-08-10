https://tr.sputniknews.com/20220810/mehmet-ali-celebi-2012deki-tweetleri-yeni-gordum-sildim-1059732490.html

Mehmet Ali Çelebi: 2012'deki tweet'leri yeni gördüm, sildim

Mehmet Ali Çelebi: 2012'deki tweet'leri yeni gördüm, sildim

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki bazı paylaşımlarını neden sildirdiğine ilişkin soruya, "Kendi attığım tweet'leri silmedim... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T02:01+0300

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türkiye

mehmet ali çelebi

deniz gezmiş

tweet

twitter

berkin elvan

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AK Parti'ye katılacağı iddiasıyla gündeme gelen Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Halk TV'de canlı yayına katıldı. Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Deniz Gezmiş ve Berkin Elvan tweet'lerini neden sildiği sorulduğunda Çelebi şunları söyledi: "Çünkü yeni gördüm. 2012'deki tweet'lere bakma şansım yoktu. Cezaevinden çıkar çıkmaz Berkin Elvan'ın cenazesine gitmiş insanım.Hesabım 2012'de açıldı. 2013-2014'de ben cezaevindeyim, tweet'leri abim attı. Daha sonrasında hesabı devraldım. Birkaç ay önce abime 'senin attığın bazı tweet'ler senin okumalarınla ilgili, kendi attıklarını temizle ileride sorun olmasın' dedim.Ben Berkin Elvan'ı da Uğur Mumcu'yu da Deniz Gezmiş'i de kitaplarımda yazmışım, kitaplarımı mı toplatayım?Tweet silindi, ama benim söylediğim sözler silinmedi, neyin peşindesiniz siz? Konuşmalarım, kitaplarım silindi mi? Şuan hiçbir partiye geçmeyeceğim."

https://tr.sputniknews.com/20220808/tweetlerini-silen-celebiden-aciklama-agabeyimden-kendi-attigi-tweetleri-temizlemesini-istedim-1059666054.html

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mehmet ali çelebi, deniz gezmiş, tweet, twitter , berkin elvan