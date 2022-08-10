https://tr.sputniknews.com/20220810/sosyal-medyada-viral-olan-sokak-roportajcilarina-gozalti-videosunun-ardindan-neler-yasandi-1059773208.html
Sosyal medyada viral olan sokak röportajcılarına gözaltı videosunun ardından neler yaşandı?
Sosyal medyada viral olan sokak röportajcılarına gözaltı videosunun ardından neler yaşandı?
İstanbul’da sokak röportajı yaparken polis tarafından ‘yorum yapıyorlar’ diyerek gözaltına alınan Objektif Haber YouTube kanalından Yavuz Gökçe, yaşadıklarını... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T20:43+0300
2022-08-10T20:43+0300
2022-08-10T20:43+0300
akşam postasi
sokak
röportaj
polis
gözaltı
müdahale
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İşte Objektif Haber’den Yavuz Gökçe’nin anlattıkları:"İstanbul Pendik’te sokak röportajı yaparken yaklaşık 3-4 dakika polis bizi izledikten sonra kameramıza müdahalede bulunup gözaltına almak istedi. Polis, ‘’hepiniz burada yorum yapıyorsunuz’’ dedi. Röportaj yapmak ve yorum yapmanın suç sayıldığını ilk defa duyduk. Daha önce de böyle olaylarla karşılaşmıştık ama o zaman bizi uyarıp biraz ara verin ortalık dağılsın devam edersiniz diyorlardı ama bu sefer öyle olmadı."'Polisin söylediğiyle kanun çelişiyor'Gökçe, şöyle devam etti:"Savcılık kararıyla kameramıza ve mikrofonumuza el koydular iki ay 10 gün sonra geri alabildik. Hakkımızda, halkı kin ve düşmanlığa sevketmek veya aşağılama suçundan dava açıldı. Bu büyük bir suç. Eğer bu suçu gerçekten işlemiş olsaydık şu an cezaevinde olurduk. Sokak röportajları yapan başka kanal muhabirleri daha önce gözaltına alındı ya da cezaevine girdiği için muhabirimizin ve ailesi korktu. Muhabirimiz şu an sokağa inmiyor.Polis, İletişim Başkanlığı’nın vermiş olduğu turkuaz renkteki basın kartı olmadan röportaj yapılamayacağını söylüyor ama kanun eline mikrofon alan herkes, halkın görüşünü alabilir diyor. Biz halkın sesini duyurmaya çalışıyoruz çünkü sokaktaki haberler medyada yer almıyor. Amacımız hem para kazanıp hem de hem de sokakta halkla röportaj yapmak. YouTube platformu üzerinden reklam gelirleriyle geçinmeye çalışıyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220324/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-eden-kisi-tutuklandi-1055011264.html
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sokak, röportaj, polis, gözaltı, müdahale
Sosyal medyada viral olan sokak röportajcılarına gözaltı videosunun ardından neler yaşandı?
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Özel
İstanbul’da sokak röportajı yaparken polis tarafından ‘yorum yapıyorlar’ diyerek gözaltına alınan Objektif Haber YouTube kanalından Yavuz Gökçe, yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Gökçe, “Röportaj ve yorum yapmanın suç sayıldığını ilk kez duyduk. Bizi halkı kin ve düşmanlığa sevketmekle suçladılar” dedi.
İşte Objektif Haber’den Yavuz Gökçe’nin anlattıkları:
"İstanbul Pendik’te sokak röportajı yaparken yaklaşık 3-4 dakika polis bizi izledikten sonra kameramıza müdahalede bulunup gözaltına almak istedi. Polis, ‘’hepiniz burada yorum yapıyorsunuz’’ dedi. Röportaj yapmak ve yorum yapmanın suç sayıldığını ilk defa duyduk. Daha önce de böyle olaylarla karşılaşmıştık ama o zaman bizi uyarıp biraz ara verin ortalık dağılsın devam edersiniz diyorlardı ama bu sefer öyle olmadı."
'Polisin söylediğiyle kanun çelişiyor'
"Savcılık kararıyla kameramıza ve mikrofonumuza el koydular iki ay 10 gün sonra geri alabildik. Hakkımızda, halkı kin ve düşmanlığa sevketmek veya aşağılama suçundan dava açıldı. Bu büyük bir suç. Eğer bu suçu gerçekten işlemiş olsaydık şu an cezaevinde olurduk. Sokak röportajları yapan başka kanal muhabirleri daha önce gözaltına alındı ya da cezaevine girdiği için muhabirimizin ve ailesi korktu. Muhabirimiz şu an sokağa inmiyor.
Polis, İletişim Başkanlığı’nın vermiş olduğu turkuaz renkteki basın kartı olmadan röportaj yapılamayacağını söylüyor ama kanun eline mikrofon alan herkes, halkın görüşünü alabilir diyor. Biz halkın sesini duyurmaya çalışıyoruz çünkü sokaktaki haberler medyada yer almıyor. Amacımız hem para kazanıp hem de hem de sokakta halkla röportaj yapmak. YouTube platformu üzerinden reklam gelirleriyle geçinmeye çalışıyoruz."