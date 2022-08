https://tr.sputniknews.com/20220810/trump-ifade-vermek-icin-new-york-bassavciligina-geldi-1059765319.html

Trump, mülklerinin değeri konusunda açılan soruşturmada ifade vermek için New York Başsavcılığı'nda

Trump, mülklerinin değeri konusunda açılan soruşturmada ifade vermek için New York Başsavcılığı'nda

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere New Tork Başsavcılığı'na geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

Trump Tower'dan sabah erken saatlerde ayrılan Donald Trump'ı destekçileri yalnız bırakmadı. Trump lehine tezahürat yapan kalabalığa eski ABD Başkanı el sallayarak yanıt verdi. Donald Trump'ın konvoyu kısa bir süre sonra New York Başsavcılığı'na ulaştı. Trump, New York başsavcısının huzuruna çıkarken soruları yanıtlamayı reddettiğini söyledi. Trump açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri anayasasının her vatandaşa tanıdığı haklar ve ayrıcalıklar kapsamında soruları yanıtlamayı reddettim" dedi.Dava süreciFBI tarafından evinde delil araştırması yapılan ve kasaları açılan ABD'nin eski başkanı Donald Trump, New York Başsavcısı Letitia James tarafından sorgulanacak. Trump, şirketlerine ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtmakla suçlanıyor.Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak "Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadesini kullanmıştı.

SON HABERLER

