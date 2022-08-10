https://tr.sputniknews.com/20220810/turkiyedeki-yaban-hayvani-tur-sayisi-785e-yukseldi-1059770263.html
Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785'e yükseldi
Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785'e yükseldi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785 olarak tespit edildi. Karardan bir önceki liste en son 2015 yılında... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:49+0300
2022-08-10T19:49+0300
2022-08-10T19:50+0300
yaşam
türkiye
yaban hayatı
yaban hayvanları
liste
tarım ve orman bakanlığı
avcılık
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'Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785 olarak belirlenirken bunlardan 154 türün memeli, 490 türün kuş ve 141 türün sürüngen olduğu kayıt altına alındı.Yaban hayvanı türleri içinde 10 memeli ve 100 kuş olmak üzere toplam 110 tür av hayvanı olarak tespit edilirken memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 tür olmak üzere toplam 650 tür Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alındı.Söz konusu karardan bir önceki liste en son 2015 yılında yayımlanmış, yaban hayvanı sayısı 761 olarak kaydedilmişti.
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Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785'e yükseldi
19:49 10.08.2022 (güncellendi: 19:50 10.08.2022) Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785 olarak tespit edildi. Karardan bir önceki liste en son 2015 yılında yayımlanmış, yaban hayvanı sayısı 761 olarak kaydedilmişti.
'Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785 olarak belirlenirken bunlardan 154 türün memeli, 490 türün kuş ve 141 türün sürüngen olduğu kayıt altına alındı.
Yaban hayvanı türleri içinde 10 memeli ve 100 kuş olmak üzere toplam 110 tür av hayvanı olarak tespit edilirken memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 tür olmak üzere toplam 650 tür Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alındı.
Söz konusu karardan bir önceki liste en son 2015 yılında yayımlanmış, yaban hayvanı sayısı 761 olarak kaydedilmişti.