https://tr.sputniknews.com/20220810/turkiyedeki-yaban-hayvani-tur-sayisi-785e-yukseldi-1059770263.html

Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785'e yükseldi

Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785'e yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785 olarak tespit edildi. Karardan bir önceki liste en son 2015 yılında... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:49+0300

2022-08-10T19:49+0300

2022-08-10T19:50+0300

yaşam

türkiye

yaban hayatı

yaban hayvanları

liste

tarım ve orman bakanlığı

avcılık

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'Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye'deki yaban hayvanı tür sayısı 785 olarak belirlenirken bunlardan 154 türün memeli, 490 türün kuş ve 141 türün sürüngen olduğu kayıt altına alındı.Yaban hayvanı türleri içinde 10 memeli ve 100 kuş olmak üzere toplam 110 tür av hayvanı olarak tespit edilirken memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 tür olmak üzere toplam 650 tür Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alındı.Söz konusu karardan bir önceki liste en son 2015 yılında yayımlanmış, yaban hayvanı sayısı 761 olarak kaydedilmişti.

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türkiye, yaban hayatı, yaban hayvanları, liste, tarım ve orman bakanlığı, avcılık