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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/almanya-basbakani-scholz-tum-ruslara-turist-vizesi-yasagi-getirilmesine-karsi-cikti-1059808248.html
Almanya Başbakanı Scholz, tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı
Almanya Başbakanı Scholz, tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T15:41+0300
2022-08-11T15:42+0300
ukrayna krizi
almanya
vize yasağı
olaf scholz
rusya
ukrayna
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Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Estonya ve Finlandiya'nın Avrupa ülkelerinin Ruslara turist vizesi yasağı getirme uygulanması talebini değerlendirdi."Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum" ifadelerini kullanan Scholz, AB'nin 'Moskova'daki güç ağını' destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını ifade etti.Scholz, vize yasağının tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarısında bulundu.Alman hükümetinin, 'Putin'in savaş suçu iddiasından sorumlu tutulması' için çalışmaları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, tüm savaş suçlarını aydınlatmak için her türlü önlemin alınması gerektiğine inandığını söyledi.Diğer yandan ülkedeki fiyat artışları nedeniyle halkın mali yükünü azaltmak için önemler almayı sürdüreceklerini belirten Scholz, "Halkın bu zor dönemden geçmesi için her şeyi yapacağız" dedi.Scholz, hükümetin yeni mali paket ortaya koyacağını ve kimsenin bu maddi zorlukları tek başına omuzlamayacağını vurgulayarak "Kimseyi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.Yeni enerji kaynaklarını sağlamak için Portekiz ve İspanya'dan Fransa üzerinden Orta Avrupa'ya gaz boru hattı yapılmasını desteklediğini ifade eden Scholz, böyle bir hattının şimdiye kadar yapılması gerektiğini, artık bunun eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi.Scholz, bu hattın mevcut durumu rahatlatabileceğine işaret ederek, bu nedenle böyle bir projeyi başlatmak için İspanya, Portekiz, Fransa liderleriyle ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220811/estonya-schengen-vizesi-olan-ruslara-sinirlarini-kapatacak-1059801036.html
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almanya, vize yasağı, olaf scholz, rusya, ukrayna

Almanya Başbakanı Scholz, tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı

15:41 11.08.2022 (güncellendi: 15:42 11.08.2022)
© AFP 2022 / ODD ANDERSENOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.
Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Estonya ve Finlandiya'nın Avrupa ülkelerinin Ruslara turist vizesi yasağı getirme uygulanması talebini değerlendirdi.
"Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum" ifadelerini kullanan Scholz, AB'nin 'Moskova'daki güç ağını' destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını ifade etti.
Scholz, vize yasağının tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarısında bulundu.
Alman hükümetinin, 'Putin'in savaş suçu iddiasından sorumlu tutulması' için çalışmaları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, tüm savaş suçlarını aydınlatmak için her türlü önlemin alınması gerektiğine inandığını söyledi.
Diğer yandan ülkedeki fiyat artışları nedeniyle halkın mali yükünü azaltmak için önemler almayı sürdüreceklerini belirten Scholz, "Halkın bu zor dönemden geçmesi için her şeyi yapacağız" dedi.
Scholz, hükümetin yeni mali paket ortaya koyacağını ve kimsenin bu maddi zorlukları tek başına omuzlamayacağını vurgulayarak "Kimseyi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.
Yeni enerji kaynaklarını sağlamak için Portekiz ve İspanya'dan Fransa üzerinden Orta Avrupa'ya gaz boru hattı yapılmasını desteklediğini ifade eden Scholz, böyle bir hattının şimdiye kadar yapılması gerektiğini, artık bunun eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi.
Scholz, bu hattın mevcut durumu rahatlatabileceğine işaret ederek, bu nedenle böyle bir projeyi başlatmak için İspanya, Portekiz, Fransa liderleriyle ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü kaydetti.
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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