Bakan Dönmez: 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız
10:13 11.08.2022 (güncellendi: 10:51 11.08.2022)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.
(Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.
(Türkiye’nin Rusya ile ruble anlaşması) İlk etapta ruble olacak. Ağırlıklı olarak doğalgaz ticareti var. Bir miktar TL de bu transferlerde olabilir mi diye konuşuyoruz. Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz.
Batılı ülkeler yaptırım uygulamaya başladı ve enerji ürünleri ithalatının azaltılması gündeme geldi.
Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.
2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.
Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğal gazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu.