Bakan Dönmez: 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız

(Türkiye’nin Rusya ile ruble anlaşması) İlk etapta ruble olacak. Ağırlıklı olarak doğalgaz ticareti var. Bir miktar TL de bu transferlerde olabilir mi diye konuşuyoruz. Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz.