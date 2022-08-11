https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-ozer-6-bin-900-atil-duran-koy-okulunu--hizli-bir-sekilde-restore-edecegiz-1059812528.html

Bakan Özer: 6 bin 900 atıl duran köy okulunu hızlı bir şekilde restore edeceğiz

Bakan Özer: 6 bin 900 atıl duran köy okulunu hızlı bir şekilde restore edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin her noktasında yaklaşık 6 bin 900 atıl duran köy okulunu, hızlı bir şekilde revize ve restore ederek vatandaşların... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T17:44+0300

2022-08-11T17:44+0300

2022-08-11T17:45+0300

mahmut özer

türkiye

okul

restorasyon

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Adapazarı ilçesi Hacıramazanlar Mahallesi'nde bulunan Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Özer, Sakarya'nın eğitimde önemli mesafeler aldığını, önemli başarı hikayeleri ürettiğini söyledi.Bakanlık olarak kentteki bu başarı hikayesini daha yükseklere çıkarabilmek için tüm Sakaryalıların hizmetinde olacaklarını vurgulayan Özer, Bakanlığın kentte birçok proje başlattığını, bunlardan en önemlilerden birinin bugün açılışını yapacaklarını kaydetti.Öğrencilerin, illerde yaşanan göçlerden etkilenmemesi için taşımalı eğitim sisteminin uygulandığını aktaran Özer, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların köylerine, ilçelerine dönmeye başladığını belirtti.Vatandaşların, büyükşehirlerden daha küçük şehirlere döndüğünü gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:'Köy yaşam merkezleri projesini çok önemsiyoruz'Sembolik olarak Samsun'dan başlattıkları projenin faydalarına değinen Özer, "Türkiye'nin her noktasında yaklaşık 6 bin 900 atıl duran köy okulunu hızlı bir şekilde revize ederek, restore ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 12 Eylül'e kadar Türkiye'de 1000 köy yaşam merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da atıl duran tüm köy okullarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belki burada uzun yıllar öğretmenlik yapan, yöneticilik yapan büyüklerimiz, torunlarıyla birlikte buraya gelecekler" ifadelerini kullandı.Köy yaşam merkezleri projesini çok önemsediklerini aktaran Özer, "İnşallah bu bir başlangıç. Yarın bir gün tüm illerimizde kadın kooperatiflerini de köy yaşam merkezlerinin içine dahil edeceğiz. Bu mütevazı başlangıçlar, yepyeni hikayelerin, ülkemizin kalkınma hamlesinde çok önemli boşlukları dolduracak" dedi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, merkezde incelemelerde bulundu.Merkezdeki öğretmen, öğrenci, kadın kursiyerlerle sohbet eden Bakan Özer, kendisine ikram edilen yöresel lezzetlerden tattı.

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mahmut özer, okul, restorasyon