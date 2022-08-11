https://tr.sputniknews.com/20220811/disney-abone-sayisinda-netflixi-geride-birakti-1059796976.html

Disney, abone sayısında Netflix'i geride bıraktı

Disney, abone sayısında Netflix'i geride bıraktı

Son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazanan Disney, dünya çapında 221 milyon abone sayısına ulaşarak ilk kez Netflix’i geride bıraktı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T12:09+0300

2022-08-11T12:09+0300

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yaşam

disney plus

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Temmuz ayının başlında 221.1 milyon abone sayısına ulaşan Disney, çevrimiçi içerik platformu sektöründeki önemli rakiplerinden Netflix'in abone sayısını geçti. Disney+’ın elde ettiği başarı, Wall Street tahminlerinin yaklaşık yüzde 45 üzerinde gerçekleşti.Netflix'in son aylarda giderek daha fazla abone kaybettiği bildiriliyor. Toplam 220,7 milyon aboneye sahip şirket, geçtiğimiz ay 1 milyon abonesini daha kaybettiğini açıkladı.Öte yandan, Disney Hindistan'da kriket maçlarının yayın haklarını kaybetmiş olmasının gelecek aylardaki abone artışında azalmaya sebep olabileceğini kaydetti. Yetişkin televizyon yayın platformu Hulu ve spor platformu ESPN+'ı da bünyesinde barındıran Disney, sahibi olduğu yayınlara talebin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında kapanma uygulanması, evinde kalan milyonlarca insanı online içerik platformlarına yöneltmişti.Son çeyrekte 14.4 milyon yeni Disney+ abonesi kazanan platformun yeni abonelerinin büyük bir çoğunluğu ABD dışından geliyor. Disney+ Aralık ayı itibarıyla reklam içeren bir abonelik türünü de başlatacak. Reklam içeren abonelik bedeli 7.99 dolar, reklamsız abonelik ücreti ise 10.99 dolara yükselecek.

https://tr.sputniknews.com/20220720/netflix-yilin-ikinci-ceyreginde-970-bin-abone-kaybetti-1058906835.html

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disney plus, netflix, abone, abonelik