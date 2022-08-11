https://tr.sputniknews.com/20220811/fazla-bal-yedikten-sonra-bayilan-ayinin-videosunu-ceken-adam-ilk-defa-boyle-bir-durumla-karsilastim-1059813088.html

Fazla bal yedikten sonra bayılan ayının videosunu çeken adam: Ormancılar olmasa yaklaşmazdım

Fazla bal yedikten sonra bayılan ayının videosunu çeken adam: Ormancılar olmasa yaklaşmazdım

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda fazla bal yedikten sonra bayılan boz ayının videosunu çeken Yıldıray Kuzu, “Ayı yolun kenarında baygın halde... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T18:22+0300

2022-08-11T18:22+0300

2022-08-11T18:23+0300

bal

ayı

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Ormanda tomruk nakliyesi yaptığı sırada yol kenarında baygın halde gördüğü yavru boz ayının Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından araca konularak tedavi için götürüldüğü anları cep telefonuyla kaydeden Yıldıray Kuzu, yaşadıklarını anlattı. Yıllardır ormanda çalıştığını ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Kuzu, şunları söyledi:'Bu şekilde olacağını bilmiyordum' Çektiği videonun bu şekilde gündem olacağını tahmin etmediğini belirten Kuzu, “Video çekmek günün modası. En ufak şeyi çekiyoruz. Ben de esinlendim. Çekeyim dedim ama bu şekilde gündem olacağını bilmiyordum. Kendim videoda görünmüyorum ama sesimden tanıyanlar arıyorlar. Ayıyı soruyorlar. Bu şekilde olacağını ben de bilmiyordum. Orada ormancılarımız olduğu için onlardan destek alarak yaptık. Yoksa benim yaklaşma şansım yoktu. Arabayla yanında durmadım. Annesi saldırır diye durmadım. İleride durdum. Ormancılar olmasa mümkün değil yaklaşmazdım. Çünkü 2 gün önce annesini gördüm” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html

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bal, ayı