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Fazla bal yedikten sonra bayılan ayının videosunu çeken adam: Ormancılar olmasa yaklaşmazdım
Fazla bal yedikten sonra bayılan ayının videosunu çeken adam: Ormancılar olmasa yaklaşmazdım
Düzce’nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda fazla bal yedikten sonra bayılan boz ayının videosunu çeken Yıldıray Kuzu, “Ayı yolun kenarında baygın halde... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T18:22+0300
2022-08-11T18:23+0300
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Ormanda tomruk nakliyesi yaptığı sırada yol kenarında baygın halde gördüğü yavru boz ayının Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından araca konularak tedavi için götürüldüğü anları cep telefonuyla kaydeden Yıldıray Kuzu, yaşadıklarını anlattı. Yıllardır ormanda çalıştığını ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Kuzu, şunları söyledi:'Bu şekilde olacağını bilmiyordum' Çektiği videonun bu şekilde gündem olacağını tahmin etmediğini belirten Kuzu, “Video çekmek günün modası. En ufak şeyi çekiyoruz. Ben de esinlendim. Çekeyim dedim ama bu şekilde gündem olacağını bilmiyordum. Kendim videoda görünmüyorum ama sesimden tanıyanlar arıyorlar. Ayıyı soruyorlar. Bu şekilde olacağını ben de bilmiyordum. Orada ormancılarımız olduğu için onlardan destek alarak yaptık. Yoksa benim yaklaşma şansım yoktu. Arabayla yanında durmadım. Annesi saldırır diye durmadım. İleride durdum. Ormancılar olmasa mümkün değil yaklaşmazdım. Çünkü 2 gün önce annesini gördüm” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
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bal, ayı

Fazla bal yedikten sonra bayılan ayının videosunu çeken adam: Ormancılar olmasa yaklaşmazdım

18:22 11.08.2022 (güncellendi: 18:23 11.08.2022)
© İHAYıldıray Kuzu
Yıldıray Kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda fazla bal yedikten sonra bayılan boz ayının videosunu çeken Yıldıray Kuzu, “Ayı yolun kenarında baygın halde yatıyordu. Ama bal tuttuğunu gördük. Sonra ormancılarla beraber ayıyı pikaba attık. Oradan da serüvenimiz başladı” dedi.
Ormanda tomruk nakliyesi yaptığı sırada yol kenarında baygın halde gördüğü yavru boz ayının Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından araca konularak tedavi için götürüldüğü anları cep telefonuyla kaydeden Yıldıray Kuzu, yaşadıklarını anlattı.
Yıllardır ormanda çalıştığını ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Kuzu, şunları söyledi:
“Ormandan tomruk nakliyesi yapıyorduk. Yoldayken arkadaşım yolun kenarında ayı var dedi. Aracı durdurduk. Orman işletmesinin pikabıyla geri döndük. Ayı yolun kenarında baygın halde yatıyordu. Ama bal tuttuğunu gördük. Sonra ormancılarla beraber ayıyı pikaba attık. Oradan da serüvenimiz başladı. Ayıyı araca bindirirken tedirginlik vardı. Korktuk. Annesiyle birlikte 2 yavruyu daha önce yoldan atlarken görmüştük. İkinci gün bu şekilde denk geldi. Araca koyarken ayı sakindi. Bir tedirginlik oluşturmadı. Yanımızdaki arkadaşlarla beraber koyduk. Daha önce hiç karşılaşmadım. Yıllardır da ormanlarda çalışıyorum ama ilk defa karşılaştım.”

'Bu şekilde olacağını bilmiyordum'

Çektiği videonun bu şekilde gündem olacağını tahmin etmediğini belirten Kuzu, “Video çekmek günün modası. En ufak şeyi çekiyoruz. Ben de esinlendim. Çekeyim dedim ama bu şekilde gündem olacağını bilmiyordum. Kendim videoda görünmüyorum ama sesimden tanıyanlar arıyorlar. Ayıyı soruyorlar. Bu şekilde olacağını ben de bilmiyordum. Orada ormancılarımız olduğu için onlardan destek alarak yaptık. Yoksa benim yaklaşma şansım yoktu. Arabayla yanında durmadım. Annesi saldırır diye durmadım. İleride durdum. Ormancılar olmasa mümkün değil yaklaşmazdım. Çünkü 2 gün önce annesini gördüm” ifadelerini kullandı.
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