https://tr.sputniknews.com/20220811/isvecten-turkiyeye-iade-edilecek-isim-belli-oldu-1059823341.html

İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek isim belli oldu

İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek isim belli oldu

İsveç'in dolandırıcılık suçundan Türkiye'ye iade etmeye hazırlandığı kişinin Türk vatandaşlığı bulunan Okan Kale olduğu bildirildi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T23:23+0300

2022-08-11T23:23+0300

2022-08-11T23:32+0300

isveç

dünya

okan kale

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İsveç'te online yayın yapan Samnytt gazetesi, İsveç'in Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan iade etmeye hazırlandığı kişinin 35 yaşındaki Okan Kale olduğunu yazdı.Kale'nin 2010-2011 yıllarında Türkiye'de 3 bankaya yönelik kart dolandırıcılığıyla suçlanması nedeniyle İsveç’e kaçtığı aktarılan haberde, Kale'nin Haziran 2012’de sığınma başvurusunun reddedildiği ve buradan İtalya'ya geçtiği kaydedildi.Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edildi.Ekim 2021'de Ankara'nın Interpol aracılığı ile İsveç makamlarıyla temasa geçtiği vurgulanan haberde, Kale'nin bu tarihte yakalanarak hapse atıldığı ifade edildi.Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürülen Kale'nin ismini de Johan Gustavsson olarak değiştirdiği belirtildi.İsveç basınındaki haberİsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdiği kaydedilmişti.Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğunu söylemişti. Johansson “Yüksek Mahkeme durumu her zamanki gibi inceledi ve iade için bir engel olmadığına karar verdi” şeklinde konuşmuştu.Söz konusu kişinin Türkiye’de 14 yıl hapis cezası bulunduğu aktarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220811/isvec-turkiyenin-kirmizi-bultenle-aradigi-dolandiriciyi-teslim-edecek-1059811438.html

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isveç, okan kale