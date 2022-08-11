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Silahlı bir kişi FBI ofisine girmeye çalıştı
Silahlı bir kişi FBI ofisine girmeye çalıştı
ABD'nin Ohio eyaletinde FBI'n ofisine girmeye çalışan fakat başarılı olamayarak kaçan silahlı saldırgan ile polis arasında çatışma yaşandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ofisine silahlı bir şahıs girmeye çalıştı.Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan FBI, "Alarmın devreye girmesinin ardından silahlı saldırgan FBI özel ajanlarını fark ederek kaçtı" ifadelerini kullandı.Çatışma yaşandıOlay yerinden aracıyla uzaklaşmaya çalışan saldırganın takip edildiğini söyleyen polis sözcüsü, "Araç durduğunda saldırgan ve kolluk kuvvetleri arasında çatışma yaşandı" dedi.Olayın Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramanın ardından gerçekleşmiş olması dikkat çekti.Trump'ın malikanesinde aramaEski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde bulunan Ma a Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 9 Ağustos'ta arama yapılmıştı.
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Silahlı bir kişi FBI ofisine girmeye çalıştı

23:16 11.08.2022 (güncellendi: 23:39 11.08.2022)
© AFP 2022 / YURI GRIPASThe FBI headquarters building in Washington, DC.
The FBI headquarters building in Washington, DC. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
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ABD'nin Ohio eyaletinde FBI'n ofisine girmeye çalışan fakat başarılı olamayarak kaçan silahlı saldırgan ile polis arasında çatışma yaşandı.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ofisine silahlı bir şahıs girmeye çalıştı.
Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan FBI, "Alarmın devreye girmesinin ardından silahlı saldırgan FBI özel ajanlarını fark ederek kaçtı" ifadelerini kullandı.

Çatışma yaşandı

Olay yerinden aracıyla uzaklaşmaya çalışan saldırganın takip edildiğini söyleyen polis sözcüsü, "Araç durduğunda saldırgan ve kolluk kuvvetleri arasında çatışma yaşandı" dedi.
Olayın Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramanın ardından gerçekleşmiş olması dikkat çekti.

Trump'ın malikanesinde arama

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde bulunan Ma a Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 9 Ağustos'ta arama yapılmıştı.
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