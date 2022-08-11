Silahlı bir kişi FBI ofisine girmeye çalıştı
23:16 11.08.2022 (güncellendi: 23:39 11.08.2022)
© AFP 2022 / YURI GRIPASThe FBI headquarters building in Washington, DC.
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
ABD'nin Ohio eyaletinde FBI'n ofisine girmeye çalışan fakat başarılı olamayarak kaçan silahlı saldırgan ile polis arasında çatışma yaşandı.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ofisine silahlı bir şahıs girmeye çalıştı.
NEW: Officers exchanged gunfire with a suspect who allegedly attempted to break into the FBI Cincinnati office and later fled after he was "unsuccessful," officials say.— ABC News (@ABC) August 11, 2022
"The scene is still active and there is still an active standoff situation." https://t.co/19EKWSumAU pic.twitter.com/ND9rmBG5Zt
Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan FBI, "Alarmın devreye girmesinin ardından silahlı saldırgan FBI özel ajanlarını fark ederek kaçtı" ifadelerini kullandı.
Çatışma yaşandı
Olay yerinden aracıyla uzaklaşmaya çalışan saldırganın takip edildiğini söyleyen polis sözcüsü, "Araç durduğunda saldırgan ve kolluk kuvvetleri arasında çatışma yaşandı" dedi.
An armed man wearing body armor tried to breach a security screening area at an FBI field office in Cincinnati, authorities say. The man was injured in an exchange of gunfire and remains in a standoff with law enforcement, officials say. https://t.co/GqeGRLWkLG— The Associated Press (@AP) August 11, 2022
Olayın Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramanın ardından gerçekleşmiş olması dikkat çekti.
Trump'ın malikanesinde arama
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde bulunan Ma a Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 9 Ağustos'ta arama yapılmıştı.