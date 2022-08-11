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Ryanair CEO'su: Avrupa'da ucuz uçak seyahati dönemi sona erdi
Ryanair CEO'su: Avrupa'da ucuz uçak seyahati dönemi sona erdi
Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, artık ucuz uçak seyahati döneminin sona erdiğini belirterek önümüzdeki... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T13:39+0300
2022-08-11T13:47+0300
ekonomi
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BBC Radio 4'e konuşan Ryanair CEO'su Michael O'Leary, şirketin simgelerinden biri haline gelen 1-10 euro ücretinde uçak biletlerini görmenin önümüzdeki uzun yıllar boyunca mümkün olmayacağını açıkladı.Dünyadaki enerji krizi ve petrol fiyatlarından ciddi şekilde etkilenen bilet fiyatlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde ortalama 10 euro arttırmayı planladıklarını söyleyen O'Leary, "Artık on euroluk uçak bileti bulunabileceğini düşünmüyorum çünkü petrol fiyatları önemli ölçüde yüksek. Geçen yıl 40 euro olan uçak bileti ortalama fiyatımızın önümüzdeki beş yıl içinde 50 euroya çıkması gerekecek" dedi.Şirketin CEO'su şöyle devam etti:Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, geçen yıl Temmuz ayında Ryanair İngiltere'den, Atina, Lizbon, Faro, Madrid, Sevilla ve Dublin dahil olmak üzere Avrupa destinasyonlarına yalnızca 5 sterline tek yön bilet kampanyası başlatmıştı. İngiliz medyasına göre bugün söz konusu şehirlere en ucuz uçuşların 1 yıl sonra bugün çok daha yüksek hale geldi. Londra'dan Lizbon'a tek yön uçuş şimdi 130 sterline, Atina'ya 189 sterlin, Madrid'e 130 sterlin, Dublin'e 149 sterline mal oluyor.Uzmanlara göre bilet fiyatlarındaki bu artış, aşırı yüksek enflasyon ile karantina kısıtlamalarının sona ermesinden bu yana talepteki artışın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Kapanmalar sırasında uzun süreli uçuşların durdurulması, artan maliyetler ve hava endüstrisindeki işten çıkarmaların etkisi, bazı uçak şirketlerinin talebi karşılamakta zorlanmasına neden oldu.
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ingiltere, avrupa, avrupa birliği, ekonomik kriz, uçak bileti, uçak bileti fiyatları

Ryanair CEO'su: Avrupa'da ucuz uçak seyahati dönemi sona erdi

13:39 11.08.2022 (güncellendi: 13:47 11.08.2022)
© SputnikRusya Red Wings havayolu şirketi, yolcu uçağı
Rusya Red Wings havayolu şirketi, yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, artık ucuz uçak seyahati döneminin sona erdiğini belirterek önümüzdeki yıllarda 1-10 euro bandında uçak bileti bulmanın mümkün olmayacağını kaydetti.
BBC Radio 4'e konuşan Ryanair CEO'su Michael O'Leary, şirketin simgelerinden biri haline gelen 1-10 euro ücretinde uçak biletlerini görmenin önümüzdeki uzun yıllar boyunca mümkün olmayacağını açıkladı.
Dünyadaki enerji krizi ve petrol fiyatlarından ciddi şekilde etkilenen bilet fiyatlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde ortalama 10 euro arttırmayı planladıklarını söyleyen O'Leary, "Artık on euroluk uçak bileti bulunabileceğini düşünmüyorum çünkü petrol fiyatları önemli ölçüde yüksek. Geçen yıl 40 euro olan uçak bileti ortalama fiyatımızın önümüzdeki beş yıl içinde 50 euroya çıkması gerekecek" dedi.
Şirketin CEO'su şöyle devam etti:
"Şu konuda hiç şüphe yok ki, piyasanın en ucuzuz olan 0.99-9.99 euro aralığındaki promosyon fiyatlarımızı önümüzdeki yıllarda görmeyeceksiniz. İnsanların sık sık uçmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bence insanlar fiyata çok daha hassas hale gelecekler."
Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, geçen yıl Temmuz ayında Ryanair İngiltere'den, Atina, Lizbon, Faro, Madrid, Sevilla ve Dublin dahil olmak üzere Avrupa destinasyonlarına yalnızca 5 sterline tek yön bilet kampanyası başlatmıştı.
İngiliz medyasına göre bugün söz konusu şehirlere en ucuz uçuşların 1 yıl sonra bugün çok daha yüksek hale geldi. Londra'dan Lizbon'a tek yön uçuş şimdi 130 sterline, Atina'ya 189 sterlin, Madrid'e 130 sterlin, Dublin'e 149 sterline mal oluyor.
Uzmanlara göre bilet fiyatlarındaki bu artış, aşırı yüksek enflasyon ile karantina kısıtlamalarının sona ermesinden bu yana talepteki artışın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Kapanmalar sırasında uzun süreli uçuşların durdurulması, artan maliyetler ve hava endüstrisindeki işten çıkarmaların etkisi, bazı uçak şirketlerinin talebi karşılamakta zorlanmasına neden oldu.
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