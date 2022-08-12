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https://tr.sputniknews.com/20220812/avrupa-birligi-rus-vatandaslarina-vize-yasagini-tartisiyor-1059844815.html
Avrupa Birliği, Rus vatandaşlarına vize yasağını tartışıyor
Avrupa Birliği, Rus vatandaşlarına vize yasağını tartışıyor
Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımının tüm Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağı... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T14:02+0300
2022-08-12T14:10+0300
dünya
ab
avrupa birliği
rusya
vize yasağı
ukrayna krizi
ukrayna
çekya
çek cumhuriyeti
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavskiy'in açıklamasında, "Ruslara yönelik vizelerin tüm AB üye ülkeleri tarafından durdurulması, bir diğer etkili yaptırım olabilir" ifadelerine yer verildi.Ağustos ayının sonunda Prag'da düzenlenmesl planlanan AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuyu gündeme getireceğini belirten Çek Bakan, "Rus saldırganlığının yaşandığı bir dönemde, Rus vatandaşlarına yönelik turizmden söz edilemez" dedi. AB şimdiye dek Rusya'ya 6 ayrı yaptırım paketi getirdi. Geçtiğimiz günlerde Washington Post gazetesine verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı ülkelerine tüm Rus yolcular için yasak getirme çağrısında bulunmuş ve 'düşüncelerini değiştirene dek Rusların kendi dünyasında yaşaması gerektiğini' savunmuştu.Çekya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda başlattığı özel askeri operasyondan bir gün sonra, 25 Şubat'ta tüm Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu. Ancak Rus turistler Avrupa'ya Finlandiya üzerinden seyahat etmeye devam ediyor. Schengen Bölgesi'ne giriş yapabilen Rus vatandaşları bu sayede Avrupa'nın büyük bir kısmında vize gerekliliği olmadan seyahat edebiliyor.'Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır, insan hakkı değil'Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, geçtiğimiz hafta Rus vatandaşlarına verilen turist vizelerini kısıtlama konusunda bir plan açıklamıştı.Rusya ile sınıra sahip bir diğer Avrupa ülkesi Estonya'da ise Başbakan Kaja Kallas, AB'ye Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurma çağrısında bulunmuş, "Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır, insan hakkı değil" demişti.Çek Bakan Lipavsky ise vize yasağının 'Rus toplumuna açık ve doğrudan bir mesaj verebileceğini' savunarak, 'Rus rejiminin özgür, demokratik ülkelere yönelik saldırganlığına ve nefret dolu söylemlerine Batı dünyasının tolerans göstermediğini göstereceğini' ileri sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-finlandiyanin-ruslara-vize-vermemesi-ayrimcilik-olur-1059215525.html
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ab, avrupa birliği, rusya, vize yasağı, ukrayna krizi, ukrayna, çekya, çek cumhuriyeti

Avrupa Birliği, Rus vatandaşlarına vize yasağını tartışıyor

14:02 12.08.2022 (güncellendi: 14:10 12.08.2022)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Fotoğraf bankasına girRusya-AB
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımının tüm Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağı olabileceğini açıkladı.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavskiy'in açıklamasında, "Ruslara yönelik vizelerin tüm AB üye ülkeleri tarafından durdurulması, bir diğer etkili yaptırım olabilir" ifadelerine yer verildi.
Ağustos ayının sonunda Prag'da düzenlenmesl planlanan AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuyu gündeme getireceğini belirten Çek Bakan, "Rus saldırganlığının yaşandığı bir dönemde, Rus vatandaşlarına yönelik turizmden söz edilemez" dedi.
AB şimdiye dek Rusya'ya 6 ayrı yaptırım paketi getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Washington Post gazetesine verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı ülkelerine tüm Rus yolcular için yasak getirme çağrısında bulunmuş ve 'düşüncelerini değiştirene dek Rusların kendi dünyasında yaşaması gerektiğini' savunmuştu.
Çekya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda başlattığı özel askeri operasyondan bir gün sonra, 25 Şubat'ta tüm Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu. Ancak Rus turistler Avrupa'ya Finlandiya üzerinden seyahat etmeye devam ediyor. Schengen Bölgesi'ne giriş yapabilen Rus vatandaşları bu sayede Avrupa'nın büyük bir kısmında vize gerekliliği olmadan seyahat edebiliyor.

'Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır, insan hakkı değil'

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, geçtiğimiz hafta Rus vatandaşlarına verilen turist vizelerini kısıtlama konusunda bir plan açıklamıştı.

Rusya ile sınıra sahip bir diğer Avrupa ülkesi Estonya'da ise Başbakan Kaja Kallas, AB'ye Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurma çağrısında bulunmuş, "Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır, insan hakkı değil" demişti.
Çek Bakan Lipavsky ise vize yasağının 'Rus toplumuna açık ve doğrudan bir mesaj verebileceğini' savunarak, 'Rus rejiminin özgür, demokratik ülkelere yönelik saldırganlığına ve nefret dolu söylemlerine Batı dünyasının tolerans göstermediğini göstereceğini' ileri sürmüştü.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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