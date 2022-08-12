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https://tr.sputniknews.com/20220812/bali-fazla-kaciran-ayinin-adi-balkiz-oldu-1059840949.html
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T13:03+0300
2022-08-12T13:03+0300
yaşam
ayı
bal
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
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ayı, bal, tarım ve orman bakanlığı

Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu

13:03 12.08.2022
© İHABalı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.
Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
YAŞAM
Kovanda durduğu gibi durmuyor: Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu
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