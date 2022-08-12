https://tr.sputniknews.com/20220812/bali-fazla-kaciran-ayinin-adi-balkiz-oldu-1059840949.html
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T13:03+0300
2022-08-12T13:03+0300
2022-08-12T13:03+0300
yaşam
ayı
bal
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059840803_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d9ed175e3c89a8aed5e7b5578a632758.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059840803_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e7a71ee49ecaf66305122a58c06963eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayı, bal, tarım ve orman bakanlığı
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.
Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.