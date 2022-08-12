https://tr.sputniknews.com/20220812/bali-fazla-kaciran-ayinin-adi-balkiz-oldu-1059840949.html

Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu

Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T13:03+0300

2022-08-12T13:03+0300

2022-08-12T13:03+0300

yaşam

ayı

bal

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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ayı, bal, tarım ve orman bakanlığı