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https://tr.sputniknews.com/20220812/duzce-belediye-baskanindan-bali-fazla-kacirdigi-icin-fenalasan-balkiza-ziyaret-armut-ikram-etti-1059868382.html
Düzce Belediye Başkanı'ndan balı fazla kaçırdığı için fenalaşan 'Balkız'a ziyaret: Armut ikram etti
Düzce Belediye Başkanı'ndan balı fazla kaçırdığı için fenalaşan 'Balkız'a ziyaret: Armut ikram etti
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T22:41+0300
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Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti. Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Kendine gelen yavru boz ayıyı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ziyaret etti.Balkız'ın durumu hakkında veteriner hekimlerden bilgi alan Özlü, ayıya yanında getirdiği armutlardan verdi. Özlü, "Bal yedikten sonra çekilen görüntüler beni çok duygulandırdı. Balkız'ı görmek istedik ve balı fazla yediği için ona armut ikramında bulunmak istedik. Sağlığı yerinde, kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacak. Balkız sayesinde Yığılca'nın balı geniş kitlelere tanıtılmış oldu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
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armut, ayı, düzce, bal

Düzce Belediye Başkanı'ndan balı fazla kaçırdığı için fenalaşan 'Balkız'a ziyaret: Armut ikram etti

22:41 12.08.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOL-AW688883Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOL-AW688883
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti.
Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti.

Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Kendine gelen yavru boz ayıyı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ziyaret etti.


Balkız'ın durumu hakkında veteriner hekimlerden bilgi alan Özlü, ayıya yanında getirdiği armutlardan verdi. Özlü, "Bal yedikten sonra çekilen görüntüler beni çok duygulandırdı. Balkız'ı görmek istedik ve balı fazla yediği için ona armut ikramında bulunmak istedik. Sağlığı yerinde, kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacak. Balkız sayesinde Yığılca'nın balı geniş kitlelere tanıtılmış oldu" dedi.
Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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