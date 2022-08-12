https://tr.sputniknews.com/20220812/duzce-belediye-baskanindan-bali-fazla-kacirdigi-icin-fenalasan-balkiza-ziyaret-armut-ikram-etti-1059868382.html

Düzce Belediye Başkanı'ndan balı fazla kaçırdığı için fenalaşan 'Balkız'a ziyaret: Armut ikram etti

Düzce Belediye Başkanı'ndan balı fazla kaçırdığı için fenalaşan 'Balkız'a ziyaret: Armut ikram etti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T22:41+0300

2022-08-12T22:41+0300

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yaşam

armut

ayı

düzce

bal

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Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti. Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Kendine gelen yavru boz ayıyı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ziyaret etti.Balkız'ın durumu hakkında veteriner hekimlerden bilgi alan Özlü, ayıya yanında getirdiği armutlardan verdi. Özlü, "Bal yedikten sonra çekilen görüntüler beni çok duygulandırdı. Balkız'ı görmek istedik ve balı fazla yediği için ona armut ikramında bulunmak istedik. Sağlığı yerinde, kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacak. Balkız sayesinde Yığılca'nın balı geniş kitlelere tanıtılmış oldu" dedi.

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armut, ayı, düzce, bal