Gökçeada'da düzenlenecek Meryem Ana Panayırı 'şikayetler' üzerine iptal edildi

Gökçeada'da düzenlenecek Meryem Ana Panayırı 'şikayetler' üzerine iptal edildi

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Gökçeada'da yüzlerce yıldır düzenlenen 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı'nın bu yıl 'şikayetler' nedeniyle iptal edildiğini... 12.08.2022

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklamasına tepkiler sürerken, her yıl 15 Ağustos'ta Gökçeada'da düzenlenen Meryem Ana Panayırı'nın 'şikâyet' üzerine iptal edildiği duyuruldu.Gökçeada'da her yıl 15 Ağustos'ta dünyanın her yerinden on binlerce kişiye ev sahipliği yapan panayırın organizasyonunu bu yıl İmroz Eğitim ve Kültür Derneği üstlendi.toplumsal.com.tr'den Serdar Nâzım Yüce'nin haberine göre muhtarlık, dernek yönetimi, üyeleri ve gönüllülerin ortaklaşa organizasyonuyla düzenlenen panayır, Tepeköy’deki kabristanın önündeki büyük meydanda yapılacaktı.Derneğin elde edeceği gelir eğitim-öğretim faaliyetleri ve Tepeköy'ün ihtiyaçları için kullanılacak olan panayırda bu yıl geleneksel dans ekibi eşliğinde Petros İmvrios, Lambros Kafkulas ve Troia Trio sahne alacaktı.Ancak İmroz Eğitim Kültür Derneği, Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı ve Gökçeada Kaymakamlığı’nın izni alınarak organize edilen panayırla ilgili yetkili makamlara 'şikayetlerin' yapıldığını, bu ortamda organize edilmesinin mümkün olmadığını ve iptal edildiğini duyurdu.AMAÇ GELENEKSEL HALİNE DÖNDÜRMEKTİİmroz Eğitim ve Kültür Derneği’nin açıklaması şöyle:Geleneksel 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı’nı bu sene İmroz Eğitim Kültür Derneği olarak üstlenmeye ve elde edilecek geliri Okullarımız ile Tepeköy Muhtarlığı’na bırakmak üzere yola çıktık. Başlıca amaçlarımızdan biri, günün dini anlamı vesilesiyle yüzyıllardır yapılan kutlamayı yeniden geleneksel haline döndürebilmek ve bir arada eğlenme kültürüne katkı sağlayacak bu panayırdan elde edilecek geliri de eğitim öğrenim faaliyetleri ile Tepeköy’ün ihtiyaçları için kullanmaktı.Bu amaçla çıktığımız ve Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı sonrası Gökçeada Kaymakamlığı’ndan izin alarak tüm hazırlığını yaptığımız Panayır organizasyonu hakkında çeşitli şikayetler yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yüzyıllardır imece olarak süregelen panayırımızın ticari bir faaliyete dönüştürülmeye çalışılmasına karşı olduğumuzu ifade etme ihtiyacını hissediyoruz.Bu seneye mahsus gecikmeli olarak organizasyonunu üstlendiğimiz panayırımızı bu şartlar altında gerçekleştiremeyeceğimiz kanaatine varmış bulunmaktayız. Ancak yukarıda belirttiğimiz amaçlarla ve yüzyıllardır süre gelen ticari kaygılardan uzak gelenekselleşmiş haliyle bu panayırı bundan sonraki yıllarda gerçekleştirmek için gönüllü olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

