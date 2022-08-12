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https://tr.sputniknews.com/20220812/new-york-borsasi-ralli-yaparak-kapandi-1059874912.html
New York borsası 'ralli' yaparak kapandı
New York borsası 'ralli' yaparak kapandı
New York borsası, enflasyondaki yavaşlama sinyallerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü "ralli yaparak" tamamladı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T23:50+0300
2022-08-12T23:53+0300
ekonomi
ralli
abd
fed
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
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Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1.27 artışla 33.761,05 puana yükseldi.S&amp;P 500 endeksi yüzde 1.73 artarak 4.280.15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.09 kazançla 13.047.19 puana çıktı.Enflasyonun zirve yapmış olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentilerle endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.ABD'de tüketici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında kalması ve üretici enflasyonunun iki yılı aşkın süredir ilk kez düşüş göstermesi, Fed'in para politikası sıkılaşmasında gevşemeye gidebileceğine dair beklentileri beraberinde getirdi.Temmuzda ithalat fiyatlarında yaşanan azalış da enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceğine dair bir başka işaret olarak yorumlandı.ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1.4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3.3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta aylık 3.6 puan artışla 55.1'e çıkarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ayrıca enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 5'e geriledi.Enflasyondaki yavaşlama sinyallerine karşın Fed yetkililerinin açıklamaları ise bankanın sıkılaşma politikasını değiştirmek için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğuna işaret etti.Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bugün yaptığı açıklamada, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.
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ralli, abd, fed, abd merkez bankası (fed), enflasyon

New York borsası 'ralli' yaparak kapandı

23:50 12.08.2022 (güncellendi: 23:53 12.08.2022)
© AP PhotoNew York Borsası
New York Borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AP Photo
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New York borsası, enflasyondaki yavaşlama sinyallerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü "ralli yaparak" tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1.27 artışla 33.761,05 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1.73 artarak 4.280.15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.09 kazançla 13.047.19 puana çıktı.
Enflasyonun zirve yapmış olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentilerle endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.
ABD'de tüketici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında kalması ve üretici enflasyonunun iki yılı aşkın süredir ilk kez düşüş göstermesi, Fed'in para politikası sıkılaşmasında gevşemeye gidebileceğine dair beklentileri beraberinde getirdi.
Temmuzda ithalat fiyatlarında yaşanan azalış da enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceğine dair bir başka işaret olarak yorumlandı.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1.4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3.3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.
Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta aylık 3.6 puan artışla 55.1'e çıkarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ayrıca enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 5'e geriledi.
Enflasyondaki yavaşlama sinyallerine karşın Fed yetkililerinin açıklamaları ise bankanın sıkılaşma politikasını değiştirmek için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğuna işaret etti.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bugün yaptığı açıklamada, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.
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