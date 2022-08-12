https://tr.sputniknews.com/20220812/onay-verildi-a101-dijital-banka-kuruyor-1059847057.html
Onay verildi: A101 dijital banka kuruyor
Onay verildi: A101 dijital banka kuruyor
A101 marketler zincirinin dijital banka kurmasına izin verildi. Zincirin yöneticilerinin, ’T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T15:20+0300
2022-08-12T15:20+0300
2022-08-12T15:20+0300
ekonomi
türkiye
a101
dijital
banka
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059846913_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_288cc467ab68f70a548d77e9e9197a93.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, TOM Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.BDDK, A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101’in mali işlerden sorumlu müdürü Can Ersöz, Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verdi.BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye'de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi.Bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar lira olacak.Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.
https://tr.sputniknews.com/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059846913_100:0:663:422_1920x0_80_0_0_73b476b05dff8b2f1d345d26ab374ff0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, a101, dijital, banka, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
Onay verildi: A101 dijital banka kuruyor
Abone ol
A101 marketler zincirinin dijital banka kurmasına izin verildi. Zincirin yöneticilerinin, ’T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, TOM Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.
BDDK, A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101’in mali işlerden sorumlu müdürü Can Ersöz, Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verdi.
BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye'de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi.
Bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar lira olacak.
Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.