https://tr.sputniknews.com/20220812/onay-verildi-a101-dijital-banka-kuruyor-1059847057.html

Onay verildi: A101 dijital banka kuruyor

Onay verildi: A101 dijital banka kuruyor

A101 marketler zincirinin dijital banka kurmasına izin verildi. Zincirin yöneticilerinin, ’T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması için yaptığı başvuru... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T15:20+0300

2022-08-12T15:20+0300

2022-08-12T15:20+0300

ekonomi

türkiye

a101

dijital

banka

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, TOM Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.BDDK, A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101’in mali işlerden sorumlu müdürü Can Ersöz, Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verdi.BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye'de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi.Bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar lira olacak.Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

https://tr.sputniknews.com/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html

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türkiye, a101, dijital, banka, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)