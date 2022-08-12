https://tr.sputniknews.com/20220812/orta-asyanin-en-buyuk-camisi-kazakistanda-acildi-1059863720.html

Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da açıldı

Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da açıldı

Kazakistan'da inşaatı tamamlanan Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliğine sahip Büyük Nur Sultan Camisi, törenle açıldı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T20:43+0300

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Kazakistan bayrağı rengini andıran gök mavisi kubbesi ve minareleriyle başkent Nur Sultan'da inşa edilen caminin açılış töreni, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katılımıyla gerçekleşti.Törene Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya ve Mısır'dan dini yetkililer ve Kazakistan'daki Müslüman ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, camiyi bağımsızlık döneminde ülkenin egemen olmasında yar ve yardımcı olan Yüce Allah'ın için inşa ettirdiğini belirterek, "Bu caminin ibadete açılması sadece başkentimiz ve ülkemiz için değil, tüm Müslüman alemi için önemli olay" dedi.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeden bir gün önce söz konusu caminin temelini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile attıklarını anımsatan Nazarbayev, "Temel atma töreninde, Allah'a halkımızın geleceğini ve devletimizin özgürlüğünü daim etmesi için dua ettik" ifadesini kullandı.Nazarbayev, caminin iş insanları ve gönüllüler tarafından finanse edildiğine dikkati çekerek yapının ana müteahhidi Türk iş insanı Fettah Tamince, Sembol İnşaat ve çalışanlarına teşekkür etti.Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/nazarbayev-ile-putin-moskovada-gorustu-1057336370.html

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