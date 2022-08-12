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UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T16:37+0300
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spor
uefa
avrupa
yılın futbolcusu
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:
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uefa, avrupa, yılın futbolcusu

UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

16:37 12.08.2022 (güncellendi: 16:39 12.08.2022)
© AAUEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.
Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.
Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:
Carlo Ancelotti (İtalya – Real Madrid)
Josep Guardiola (İspanya – Manchester City)
Jürgen Klopp (Almanya - Liverpool)
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