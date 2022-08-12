https://tr.sputniknews.com/20220812/uefa-yilin-futbolcusu-adaylarini-acikladi-1059852354.html

UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T16:37+0300

2022-08-12T16:37+0300

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spor

uefa

avrupa

yılın futbolcusu

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:

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uefa, avrupa, yılın futbolcusu