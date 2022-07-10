https://tr.sputniknews.com/20220710/game-of-thrones-yazari-george-rr-martin-serinin-yeni-kitabi-diziden-cok-farkli-olacak-1058550609.html
Game of Thrones yazarı George R.R. Martin: Serinin yeni kitabı diziden çok farklı olacak
Game of Thrones yazarı George R.R. Martin: Serinin yeni kitabı diziden çok farklı olacak
Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, henüz yazım aşamasında olduğu merakla beklenen yeni kitabı hakkında açıklamalar yaptı. Yeni kitabının diziden... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T15:26+0300
2022-07-10T15:26+0300
2022-07-10T15:30+0300
george r.r. martin
yaşam
kitap
game of thrones
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Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninin yaratıcısı ünlü yazar ve senarist George R. R. Martin, dizinin, sondan bir önceki kitabı ‘Kış Rüzgarları’nı yazmaya başladığını ve kitabın dizideki işleyişten çok farklı olacağını ve büyük değişimlerin ortaya çıkacağını duyurdu.'Aklıma yeni fikirler geliyor'NTV'nin aktardığına göre 73 yaşındaki Martin, yeni blog yazısında evinin bahçesinde bir süredir çalıştığını belirterek, “Her şey büyüyor ve değişiyor, tıpkı biz bahçıvanlar da olduğu gibi. Bazen işler ters gidiyor, değişiyor ya da aklıma yeni fikirler geliyor. Yazarım, bazen yeniden yazarım, yeniden yapılandırırım ve her şeyi parçalara ayırır ve yeniden yazarım. Bu süreçte beni hiçbir yere götürmeyen kapılardan geçerim ve aynı zamanda mucizelere açılan kapılardan” dedi."Bambaşka olacak"Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, işlediği konuların daha önceki olaylarla ilişkili olmadığını belirtti. Farklı konuları ele aldığını ifade eden yazar konuya ilişkin şunlara da değindi:Romanların dizilerden daha geniş ve karmaşık olduğuna dikkat çeken Martin, dizideki bazı şeylerin kitapta olmayacağını ya da kitaptaki olayların dizide geçmeyeceğini söyledi.Martin’in en dikkat çeken açıklaması ise, ‘dizide sonuna kadar hayatta kalan karakterlerin kitapta hayatta kalmayacağı’ oldu.'Büyük bir tartışma olacak'Takip edenlerin kitabı ve diziyi mutlaka karşılaştıracağına dikkat çeken yazar, bu durumun zıtlıklara yol açacağını ancak bunda bir sorun olmadığını söyleyerek, “Şüphesiz, bitirdiğimde hikayenin hangi versiyonunun daha iyi olduğu konusunda büyük bir tartışma olacak. Bazı insanlar kitabımı beğenecek, diğerleri ise televizyon şovunu tercih edecek. Ancak sorun değil, paranı ödüyorsun ve seçimini yapıyorsun” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/george-rr-martin-umarim-house-of-the-dragon-yuzuklerin-efendisini-gecer-1056662024.html
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george r.r. martin, kitap, game of thrones
Game of Thrones yazarı George R.R. Martin: Serinin yeni kitabı diziden çok farklı olacak
15:26 10.07.2022 (güncellendi: 15:30 10.07.2022) Abone ol
Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, henüz yazım aşamasında olduğu merakla beklenen yeni kitabı hakkında açıklamalar yaptı. Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, kitap bittiğinde bazı tartışmalara yol açabileceğini vurguladı.
Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninin yaratıcısı ünlü yazar ve senarist George R. R. Martin, dizinin, sondan bir önceki kitabı ‘Kış Rüzgarları’nı yazmaya başladığını ve kitabın dizideki işleyişten çok farklı olacağını ve büyük değişimlerin ortaya çıkacağını duyurdu.
'Aklıma yeni fikirler geliyor'
NTV'nin aktardığına göre 73 yaşındaki Martin, yeni blog yazısında evinin bahçesinde bir süredir çalıştığını belirterek, “Her şey büyüyor ve değişiyor, tıpkı biz bahçıvanlar da olduğu gibi. Bazen işler ters gidiyor, değişiyor ya da aklıma yeni fikirler geliyor. Yazarım, bazen yeniden yazarım, yeniden yapılandırırım ve her şeyi parçalara ayırır ve yeniden yazarım. Bu süreçte beni hiçbir yere götürmeyen kapılardan geçerim ve aynı zamanda mucizelere açılan kapılardan” dedi.
"Bambaşka olacak"
Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, işlediği konuların daha önceki olaylarla ilişkili olmadığını belirtti. Farklı konuları ele aldığını ifade eden yazar konuya ilişkin şunlara da değindi:
"Son zamanlarda bahçeyle uğraşmamın beni televizyon dizilerinden epey uzaklaştırdığını fark ettim. Evet, Game of Thrones'da gördüğünüz bazı şeyleri bu kitapta da göreceksiniz ama geri kalanı bambaşka olacak.”
Romanların dizilerden daha geniş ve karmaşık olduğuna dikkat çeken Martin, dizideki bazı şeylerin kitapta olmayacağını ya da kitaptaki olayların dizide geçmeyeceğini söyledi.
Martin’in en dikkat çeken açıklaması ise, ‘dizide sonuna kadar hayatta kalan karakterlerin kitapta hayatta kalmayacağı’ oldu.
'Büyük bir tartışma olacak'
Takip edenlerin kitabı ve diziyi mutlaka karşılaştıracağına dikkat çeken yazar, bu durumun zıtlıklara yol açacağını ancak bunda bir sorun olmadığını söyleyerek, “Şüphesiz, bitirdiğimde hikayenin hangi versiyonunun daha iyi olduğu konusunda büyük bir tartışma olacak. Bazı insanlar kitabımı beğenecek, diğerleri ise televizyon şovunu tercih edecek. Ancak sorun değil, paranı ödüyorsun ve seçimini yapıyorsun” dedi.