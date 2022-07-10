https://tr.sputniknews.com/20220710/game-of-thrones-yazari-george-rr-martin-serinin-yeni-kitabi-diziden-cok-farkli-olacak-1058550609.html

Game of Thrones yazarı George R.R. Martin: Serinin yeni kitabı diziden çok farklı olacak

Game of Thrones yazarı George R.R. Martin: Serinin yeni kitabı diziden çok farklı olacak

Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, henüz yazım aşamasında olduğu merakla beklenen yeni kitabı hakkında açıklamalar yaptı. Yeni kitabının diziden... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T15:26+0300

2022-07-10T15:26+0300

2022-07-10T15:30+0300

george r.r. martin

yaşam

kitap

game of thrones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103318/85/1033188569_0:0:4164:2342_1920x0_80_0_0_017675baf896121280f257078e59727f.jpg

Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninin yaratıcısı ünlü yazar ve senarist George R. R. Martin, dizinin, sondan bir önceki kitabı ‘Kış Rüzgarları’nı yazmaya başladığını ve kitabın dizideki işleyişten çok farklı olacağını ve büyük değişimlerin ortaya çıkacağını duyurdu.'Aklıma yeni fikirler geliyor'NTV'nin aktardığına göre 73 yaşındaki Martin, yeni blog yazısında evinin bahçesinde bir süredir çalıştığını belirterek, “Her şey büyüyor ve değişiyor, tıpkı biz bahçıvanlar da olduğu gibi. Bazen işler ters gidiyor, değişiyor ya da aklıma yeni fikirler geliyor. Yazarım, bazen yeniden yazarım, yeniden yapılandırırım ve her şeyi parçalara ayırır ve yeniden yazarım. Bu süreçte beni hiçbir yere götürmeyen kapılardan geçerim ve aynı zamanda mucizelere açılan kapılardan” dedi."Bambaşka olacak"Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, işlediği konuların daha önceki olaylarla ilişkili olmadığını belirtti. Farklı konuları ele aldığını ifade eden yazar konuya ilişkin şunlara da değindi:Romanların dizilerden daha geniş ve karmaşık olduğuna dikkat çeken Martin, dizideki bazı şeylerin kitapta olmayacağını ya da kitaptaki olayların dizide geçmeyeceğini söyledi.Martin’in en dikkat çeken açıklaması ise, ‘dizide sonuna kadar hayatta kalan karakterlerin kitapta hayatta kalmayacağı’ oldu.'Büyük bir tartışma olacak'Takip edenlerin kitabı ve diziyi mutlaka karşılaştıracağına dikkat çeken yazar, bu durumun zıtlıklara yol açacağını ancak bunda bir sorun olmadığını söyleyerek, “Şüphesiz, bitirdiğimde hikayenin hangi versiyonunun daha iyi olduğu konusunda büyük bir tartışma olacak. Bazı insanlar kitabımı beğenecek, diğerleri ise televizyon şovunu tercih edecek. Ancak sorun değil, paranı ödüyorsun ve seçimini yapıyorsun” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220525/george-rr-martin-umarim-house-of-the-dragon-yuzuklerin-efendisini-gecer-1056662024.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

george r.r. martin, kitap, game of thrones