https://tr.sputniknews.com/20220813/asker-eglencesinde-tufekle-rastgele-ates-acildi-2si-cocuk-11-yarali-1059879635.html
Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı
Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı
Karaman’da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açılması sonucu 2’si çocuk 11 kişi yaralandı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T02:49+0300
2022-08-13T02:49+0300
2022-08-13T02:49+0300
türkiye
asker eğlencesi
silah
ateş
ateş açma
karaman
yaralı
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Olay, gece saat 23.50 sıralarında Karaman'da Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlenceye katılanların üzerine tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalarla 2’si kız çocuğu 11 kişi yaralandı. Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından adrese ambulanslar ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220402/asker-eglencesinde-drifte-33-bin-lira-ceza-1055264631.html
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asker eğlencesi, silah, ateş, ateş açma, karaman, yaralı
Asker eğlencesinde tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı
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Karaman’da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açılması sonucu 2’si çocuk 11 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 23.50 sıralarında Karaman'da Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlenceye katılanların üzerine tüfekle rastgele ateş açtı.
Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalarla 2’si kız çocuğu 11 kişi yaralandı. Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından adrese ambulanslar ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.