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Türk bayrağına basarak video çeken Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Türk bayrağına basarak video çeken Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T16:59+0300
2022-08-13T16:59+0300
politika
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Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.Yapılan çalışmalarda, paylaşımı yapan şahsın Suriye uyruklu İ.A.B. olduğu tespit edildi.Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220813/icisleri-bakani-soylu-azezde-turk-bayragini-yakma-girisiminde-bulunanlar-yakalandi--1059889267.html
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türkiye, türk bayrağı, suriyeli göçmenler, istanbul

Türk bayrağına basarak video çeken Suriye uyruklu kişi tutuklandı

16:59 13.08.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda, paylaşımı yapan şahsın Suriye uyruklu İ.A.B. olduğu tespit edildi.
Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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