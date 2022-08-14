https://tr.sputniknews.com/20220814/diyarbakir-ve-sanliurfada-15-ayda-20-genc-boguldu-1059902710.html

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu

Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T09:30+0300

2022-08-14T09:30+0300

2022-08-14T09:30+0300

türkiye

türkiye

diyarbakır

şanlıurfa

boğulma

baraj gölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058540830_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c5ad1d267c54dab063ae02cd9b0ad8ac.jpg

Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını arttırdı. Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. Uzmanlar, özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220811/sakaryada-13-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-1059789143.html

türkiye

diyarbakır

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, diyarbakır, şanlıurfa, boğulma, baraj gölü