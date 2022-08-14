https://tr.sputniknews.com/20220814/diyarbakir-ve-sanliurfada-15-ayda-20-genc-boguldu-1059902710.html
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu
Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T09:30+0300
2022-08-14T09:30+0300
2022-08-14T09:30+0300
türkiye
türkiye
diyarbakır
şanlıurfa
boğulma
baraj gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058540830_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c5ad1d267c54dab063ae02cd9b0ad8ac.jpg
Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını arttırdı. Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. Uzmanlar, özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/sakaryada-13-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-1059789143.html
türkiye
diyarbakır
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058540830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34fcc7f7a429807605de9d4af9844ddd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, diyarbakır, şanlıurfa, boğulma, baraj gölü
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu
Abone ol
Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu.
Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını arttırdı.
Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu.
Uzmanlar, özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor.