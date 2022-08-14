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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu
Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
diyarbakır
şanlıurfa
boğulma
baraj gölü
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Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını arttırdı. Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu. Uzmanlar, özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/sakaryada-13-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-1059789143.html
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türkiye, diyarbakır, şanlıurfa, boğulma, baraj gölü

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu

09:30 14.08.2022
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© İHA
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Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu.
Güneydoğu'da aşırı sıcak hava boğulma vakalarını arttırdı.
Son 1.5 ayda sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa'da nehir, baraj gölü ve sulama kanallarına giren 20'ye yakın genç boğuldu.
Uzmanlar, özellikle akıntı olan suda boğulma vakalarının fazla olduğunu belirtiyor.
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