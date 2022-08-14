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https://tr.sputniknews.com/20220814/emniyet-genel-mudurlugunden-polislik-sinavinda-soru-benzerligi-ile-ilgili-aciklama-gercek-disi--1059911043.html
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'polislik sınavında soru benzerliği' ile ilgili açıklama: Gerçek dışı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'polislik sınavında soru benzerliği' ile ilgili açıklama: Gerçek dışı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarına ilişkin... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T14:45+0300
2022-08-14T14:45+0300
türkiye
polis
polis akademisi
sınav
benzerlik
soru
açıklama
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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EGM’den yapılan yazılı açıklamada, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı’nın, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımına yönelik bir sınav olmadığı belirtilerek, “Bir meslekte yükselme, yani polis memurluğundan polis amirliğine geçiş sınavıdır. Sınav, 3201 sayılı Kanunun 55’inci maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır” denildi.Sınavın üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamasının, ilgili yönetmeliğin 16’ıncı maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan yazılı sınav olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:"Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır. En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesinin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir.İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18’inci maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavıdır. Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19’uncu maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan sözlü sınavdır."Açıklama şöyle devam etti: "Üç aşamanın her birinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220814/polislik-sinavinda-soru-benzerligi-iddiasi-inceleme-baslatildi-1059897777.html
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polis, polis akademisi, sınav, benzerlik, soru, açıklama, emniyet genel müdürlüğü (egm)

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'polislik sınavında soru benzerliği' ile ilgili açıklama: Gerçek dışı

14:45 14.08.2022
© DHAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların 'gerçek dışı' olduğu ifade edildi.
EGM’den yapılan yazılı açıklamada, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı’nın, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımına yönelik bir sınav olmadığı belirtilerek, “Bir meslekte yükselme, yani polis memurluğundan polis amirliğine geçiş sınavıdır. Sınav, 3201 sayılı Kanunun 55’inci maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır” denildi.
Sınavın üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamasının, ilgili yönetmeliğin 16’ıncı maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan yazılı sınav olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:
"Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır. En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesinin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir.
İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18’inci maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavıdır. Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19’uncu maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan sözlü sınavdır."
Açıklama şöyle devam etti:
"Üç aşamanın her birinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır."
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
Türkiye
Polislik sınavında soru benzerliği iddiası: İnceleme başlatıldı
03:22
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