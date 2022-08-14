https://tr.sputniknews.com/20220814/esinin-tabancayla-yaraladigi-kadin-3-kattan-atladi-1059899018.html
Eşinin tabancayla yaraladığı kadın, 3. kattan atladı
Eşinin tabancayla yaraladığı kadın, 3. kattan atladı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı eşinin tabancayla yaraladığı kadın 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine atladı. Yaralı kadın hastaneye... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T04:20+0300
2022-08-14T04:20+0300
2022-08-14T04:20+0300
türkiye
tekirdağ
çerkezköy
kadına karşı şiddet
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Olay, dün öğleden sonra Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.Bir çocukları olan A.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında iddiaya göre E.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı.Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak kendisini balkondan attı.Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K.'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220814/antalyada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1059898434.html
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tekirdağ, çerkezköy, kadına karşı şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
Eşinin tabancayla yaraladığı kadın, 3. kattan atladı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı eşinin tabancayla yaraladığı kadın 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine atladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, koca ise kaçtı.
Olay, dün öğleden sonra Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.
Bir çocukları olan A.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında iddiaya göre E.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı.
Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak kendisini balkondan attı.
Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K.'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.