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Havai fişekler düğüne gelenlerin üzerinde patladı
Havai fişekler düğüne gelenlerin üzerinde patladı
Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T10:30+0300
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yaşam
düğün
niğde
havai fişek
patlama
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Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı.Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Kısa süreli paniğin ardından düğün kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html
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düğün, niğde, havai fişek, patlama

Havai fişekler düğüne gelenlerin üzerinde patladı

10:30 14.08.2022 (güncellendi: 10:52 14.08.2022)
© DHANiğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi.
Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi.
Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı.
Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kısa süreli paniğin ardından düğün kaldığı yerde devam etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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