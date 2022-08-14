https://tr.sputniknews.com/20220814/havai-fisekler-dugune-gelenlerin-uzerinde-patladi-1059904442.html

Havai fişekler düğüne gelenlerin üzerinde patladı

Havai fişekler düğüne gelenlerin üzerinde patladı

Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T10:30+0300

2022-08-14T10:30+0300

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yaşam

düğün

niğde

havai fişek

patlama

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Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı.Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Kısa süreli paniğin ardından düğün kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html

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düğün, niğde, havai fişek, patlama