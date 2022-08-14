https://tr.sputniknews.com/20220814/malezya-krali-sultan-abdullah-sah-resmi-ziyaret-icin-turkiyeye-gelecek-1059912713.html
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek
Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin El Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:07+0300
2022-08-14T16:07+0300
2022-08-14T16:07+0300
dünya
malezya
abdullah riayatuddin al-mustafa billah şah
ziyaret
resmi ziyaret
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı.Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle iki ülke ilişkileri 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' düzeyine çıkarılmıştı.Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/erdogan-malezya-ile-gunumuzun-meydan-okumalari-karsisinda-dayanismamizi-artirmak-istiyoruz-1058429883.html
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malezya, abdullah riayatuddin al-mustafa billah şah, ziyaret, resmi ziyaret, türkiye
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek
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Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin El Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı.
Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle iki ülke ilişkileri 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' düzeyine çıkarılmıştı.
Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.