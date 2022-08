https://tr.sputniknews.com/20220814/new-yorkta-bicaklanan-salman-rusdinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-espri-yapmaya-basladi-1059906619.html

New York'ta bıçaklanan Salman Rüşdi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Espri yapmaya başladı

New York'ta bıçaklanan Salman Rüşdi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Espri yapmaya başladı

'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi'yi bıçaklayan Hadi Matar, hakim karşısına çıktı. Matar, savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti. New York’ta... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T11:55+0300

2022-08-14T11:55+0300

2022-08-14T11:55+0300

yaşam

salman rüşdi

bıçaklama

new york

iyileşmek

mahkeme

şeytan ayetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059880440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f46addd2b7e122aa62d8da153b8a1a3.jpg

1988'de yayınladığı 'Şeytan Ayetleri' isimli romanıyla ses getiren yazarı Salman Rüşdi'yi New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 kere bıçaklayan saldırgan Hadi Matar, hakim karşısına çıktı. Matar, savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu öne sürdü.Fairview'de ikamet eden California doğumlu Matar, mahkemede elleri önden kelepçeli şekilde hakim karşısına çıkarıldı.Gözaltında tutulmaya devam edilen zanlı için bir kefalet miktarı belirlenmedi.'Sağlık durumu iyiye gidiyor'Öte yandan 75 yaşındaki Hindistan doğumlu İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin durumunun da iyi gittiği öğrenildi. ABD medyası Rüşdi’nin durumunun iyiye gittiğini yazarken, artık entübe olmadığını da duyurdu. Rüşdi’nin arkadaşı Aatish Taseer kişisel sosyal medya hesabından Rüşdi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve halen hastanede tedavi olduğunu söyledi.Taseer daha sonra sildiği mesajında, Rüşdi’nin konuşabildiğini ve espri yapmaya başladığını söyledi. Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie ise Associated Press’e yaptığı açıklamada, Taseer’in paylaşımının doğru olduğunu ve Rüşdi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini aktardı.İngiliz Daily Mail gazetesinde Rüşdi’ye ilk müdahale eden isimlerden olan Dr. Martin Haskell açıklamaları yer aldı.Haskell, saldırı sırasında iki polis memurunun olay yerinde olduğunu fakat polislerin saldırıyı sadece uzaktan izlediğini söyledi. Etkinlik katılımcılarının Rüşdi’ye yardım ettiğini söyleyen Haskell, “İzleyiciler saldırganı engellemeye çalıştı. Polis ve şerifin olmasına rağmen sahneye çıkıp Rüşdi’yi bıçakladı” dediHaskell, “Muhtemelen birkaç gündür buralarda bölgeyi analiz ediyordu. Bu spontane olan bir şey değildi” ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, cuma günü, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın, saldırının gerçekleştiği aynı gün, geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve muhtemelen bir gözünü kaybedebileceği bilgisini paylaşmıştı.Hakkında ölüm fetvası vardı1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri (The Satanic Verses) adlı romanı ile büyük tepki çeken yazar hakkında İran'da 33 yıl önce Ayetullah Humeyni tarafından ölümünü talep eden bir fetva verilmişti.Romanı tefrikalar halinde Türkçeye çeviren yazar Aziz Nesin de hedef gösterilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220812/yazar-salman-rusdi-new-yorkta-saldiriya-ugradi-1059858382.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salman rüşdi, bıçaklama, new york, iyileşmek, mahkeme, şeytan ayetleri