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Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti
Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T11:32+0300
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Olay, 6 Ağustos’da Konya Kulu'da Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer’i dövdü. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Tümer’in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tümer’in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/afyonkarahisarda-15-yasindaki-cocuk-eve-gec-gelme-meselesi-yuzunden-tartistigi-babasini-oldurdu-1059635775.html
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baba, oğul, ölüm, dayak, konya, kulu

Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti

11:32 14.08.2022
© DHAKonya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Konya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 6 Ağustos’da Konya Kulu'da Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer’i dövdü.
Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Tümer’in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.
Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tümer’in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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