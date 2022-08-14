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https://tr.sputniknews.com/20220814/pelosinin-ziyaretinin-ardindan-yeni-bir-abd-kongre-heyeti-tayvanda-1059913889.html
Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da
Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da
ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan’a geldi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T16:44+0300
2022-08-14T16:44+0300
dünya
çin
abd
nancy pelosi
ziyaret
tayvan
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ABD'nin Tayvan'daki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Tayvan’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" kaydedildi.Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos'ta yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan'ı yakınlarındaki sulara düşmüştü. Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.Pelosi, Tayvan’ı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Pekin, Tek Çin ilkesi doğrultusunda, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
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çin, abd, nancy pelosi, ziyaret, tayvan

Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da

16:44 14.08.2022
© AATayvan - ABD - ziyaret - senatör
Tayvan - ABD - ziyaret - senatör - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
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ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan’a geldi.
ABD'nin Tayvan'daki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Tayvan’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" kaydedildi.
Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos'ta yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.
Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan'ı yakınlarındaki sulara düşmüştü. Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Pelosi, Tayvan’ı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Pekin, Tek Çin ilkesi doğrultusunda, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
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