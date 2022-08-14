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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Lozan Antlaşması bir zaferdir
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Lozan Antlaşması bir zaferdir
Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü yazısında "Lozan’da toprak bıraktığımız doğru değildir. Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T10:13+0300
2022-08-14T10:13+0300
türkiye
ilber ortaylı
lozan antlaşması
yazı
zafer
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Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Lozan Antlaşması'na ilişkin, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 'Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması: Lozan' başlıklı bir yazı kaleme aldı.Yazısında Ortaylı, Lozan Antlaşması'nın bir zafer olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:"Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması ve mevcut Anadolu direnişinin etrafında ordunun da hızla teşkili, Sevr’in Ankara tarafından reddine, İstanbul’da da meclis yerine teşkil edilen bir Şura’da tasdik edilse de nihai imza sürecinde takılmasına kaldı. Yeni Türkiye, yeni bir anlaşmaya gidecekti. Ne var ki Londra Konferansı olsun, Fransız-İngiliz uzlaşması olsun, iki devlet arasındaki bütün uzlaşmazlıklara rağmen Türklerin anavatan hâkimiyetini ve özgürlüğünü tanımaktan uzaktı. 1922’de Mudanya Mütarekesi’nde Türk ordusu nereye girmişse oralar elde kaldı. Lozan’da toprak bıraktığımız doğru değildir. İktisadi menfaatlerini, Avrupa devletlerinin hiçbiri kaybetmek istemedi fakat yeni Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve kapitülasyonları kaldırdığını tasdik ettirdi. Lozan Antlaşması bir zaferdir."
https://tr.sputniknews.com/20220731/prof-dr-ortayli-turkiyede-dogumlar-azaliyor-30-sene-icinde-nufus-problemimiz-ortaya-cikacak-1059326599.html
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ilber ortaylı, lozan antlaşması, yazı, zafer

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Lozan Antlaşması bir zaferdir

10:13 14.08.2022
© AATarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü yazısında "Lozan’da toprak bıraktığımız doğru değildir. Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve kapitülasyonları kaldırdığını tasdik ettirdi. Lozan Antlaşması bir zaferdir" dedi.
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Lozan Antlaşması'na ilişkin, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 'Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması: Lozan' başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yazısında Ortaylı, Lozan Antlaşması'nın bir zafer olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması ve mevcut Anadolu direnişinin etrafında ordunun da hızla teşkili, Sevr’in Ankara tarafından reddine, İstanbul’da da meclis yerine teşkil edilen bir Şura’da tasdik edilse de nihai imza sürecinde takılmasına kaldı. Yeni Türkiye, yeni bir anlaşmaya gidecekti. Ne var ki Londra Konferansı olsun, Fransız-İngiliz uzlaşması olsun, iki devlet arasındaki bütün uzlaşmazlıklara rağmen Türklerin anavatan hâkimiyetini ve özgürlüğünü tanımaktan uzaktı.
1922’de Mudanya Mütarekesi’nde Türk ordusu nereye girmişse oralar elde kaldı. Lozan’da toprak bıraktığımız doğru değildir. İktisadi menfaatlerini, Avrupa devletlerinin hiçbiri kaybetmek istemedi fakat yeni Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve kapitülasyonları kaldırdığını tasdik ettirdi. Lozan Antlaşması bir zaferdir."
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